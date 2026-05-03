АҚШ-та ең ірі әуе компаниясы жанармай бағасының өсуіне байланысты жабылды
АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік Америкадағы ең ірі лоукостер болған Spirit Airlines өз жұмысын тоқтататынын мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
Тасымалдаушы Дональд Трамп әкімшілігімен қаржылық көмек туралы келісімге келе алмады. Компания үшін соңғы соққы АҚШ пен Израильдің Иранмен қақтығысы салдарынан авиаотын бағасының қымбаттауы болды.
Spirit Airlines АҚШ президенті әкімшілігімен 500 млн долларлық көмек пакеті бойынша келіссөздер жүргізген, бірақ олар нәтиже бермеді. Компания өз сайтында «қатты көңілі қалғанын» және «қызметін дереу тоқтататынын» хабарлады.
Өткен жылдың тамызында Spirit бір жыл ішінде екінші рет банкроттыққа өтініш берген еді. Осыдан кейін компанияның жағдайы түзеле бастаған, алайда соңғы айларда АҚШ пен Израильдің Иранмен қақтығысы және Ормуз бұғазының ішінара блокадасы салдарынан авиаотын бағасының күрт өсуі оны тығырыққа тіреді.
Көптеген жолаушылар ұшақтарына құйылатын Jet A-1 маркалы отын бағасы соңғы апталарда шамамен екі есеге өсті.
Spirit Airlines жұма мен сенбіге қараған түні барлық рейстерін тоқтатып, жолаушыларға билет ақысын қайтаруға уәде берді.
60 жылдан астам уақыт бұрын құрылған Spirit жабылар сәтте A320 еуропалық Airbus концернінің 100-ден астам ұшағының паркіне ие болды. Оның ішінде ең жаңасы - A320neo және A321neo. Олар АҚШ, Мексика, Кариб теңізі елдері мен Оңтүстік Американың бірқатар бағытына ұшып жүрді.
Бұған дейін Lufthansa ұшақ отынының қымбаттауына байланысты 20 мың рейсті тоқтататыны туралы жаздық.