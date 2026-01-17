Алматыда Пушкин көшесінің бір бөлігі жүргіншілер бульварына айналды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Пушкин көшесі бойындағы аумақты ауқымды жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр.
Алматының қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының мәліметінше, жоба аумағы Райымбек даңғылынан Гоголь көшесіне дейінгі аралықты қамтиды.
— Бұл кеңістік серуендеуге, демалуға және қала орталығының тынысын сезінуге қолайлы, заманауи қалалық дәлізге айналып жатыр. Мұнда жай ғана жаңартылған тротуар емес, ойластырылған жарықтандыру жүйесі, автоматты суару тетігі және кедергісіз орта қарастырылған толыққанды жасыл көше қалыптасып келеді, — делінген хабарламада.
Жобада көгалдандыруға ерекше мән берілген. Көше бойына шамамен 300 ағаш пен 8 мыңға жуық бұта отырғызылған. Көгалдандыру кезінде Германиядағы тәлімбақтан әкелінген Фриман үйеңкісі, төзімді шегіршін, ірі жапырақты паллида, сондай-ақ Түркиядан жеткізілген гинкго билоба пайдаланылды.
— Гинкго ағашы Алматыда алғаш рет отырғызылып, қалалық ландшафттың жаңа әрі айшықты элементіне айналмақ. Жасыл қабатты көкжалбыз, ақ сәнтал «Элегантиссима», ругоза раушаны, қылтанбас, жапон тобылғысы мен көпіршік толықтырып, жыл бойы түрлі реңк пен көркемдік береді, — деп хабарлады басқарма.
Сонымен қатар жабындар жаңартылып, жаңа көше жарығы орнатылып жатыр, тас төсеу және су бұру жүйесін жасау жұмысы қолға алынған. Қазіргі таңда ескірген тротуарлар мен троллейбус желілері толығымен алынып, кабельдік желілердің негізгі магистральдары тартылды, автоматты суару жүйесінің басым бөлігі мен жарықтандыру тіректері орнатылды. Резервуар құрылысы аяқталуға жақын, жүргіншілер инфрақұрылымын қалыптастыру және көгалдандыру жұмыстары жалғасып жатыр.
— Жаңартылып жатқан аумақтың ұзындығы — 1,1 шақырым, жалпы көлемі — 6,5 гектар. Нысанның дайындық деңгейі шамамен 80%-ға жетті. Барлық жұмыс аяқталған соң Пушкин көшесі Алматының тарихи орталығын жаңа қырынан танытатын, көлеңкесі мен жасыл желегі мол, тұрғындар мен қала қонақтарына жайлы серуен бағытына айналады. Көріктендіру жұмыстары белгіленген кестеге сай жалғасып, заманауи әрі қолайлы қалалық орта қалыптастыруға бағытталған, — делінген Алматының қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы мәліметінде.
Еске салайық, бұған дейін Алматының Алатау ауданындағы өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болғанын хабарлаған едік. Оған Alatau Terrenkur атауы берілген.