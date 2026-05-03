Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 459,10 теңгеден сатып алынады, 466,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 537,00 теңге, сату — 547,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,85 теңге, сату — 6,15 теңге;
— юань 67,16 теңгеден сатып алынады, 72,89 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 462,43 теңге, сату — 464,61 теңге;
— еуро: сатып алу — 541,62 теңге, сату — 546,70 теңге;
— рубль 5,95 — 6,08 теңге аралығында саудаланады.
— юань 67,39 — 70,21 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк инфляция байланысты зерттеу нәтижелерін жариялады.