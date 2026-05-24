    Биылғы маусымда Қазақстанның бірқатар өңірінде құрғақшылық күтіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ еліміздің 12 өңірінде құрғақшыл қаупі бар екенін мәлімдеді.

    Фото: Kazinform\ жасанды интеллект

    Синоптиктердің болжамынша, биыл маусым айына арналған алдын ала болжамға сәйкес атмосфералық құрғақшылық мына өңірлерде күтіледі:

    • Қостанай облысында — Амангелді, Қарасу, Әулиекөл және Жангелдин аудандарында;
    • Батыс Қазақстан облысында — Жаңақала ауданында;
    • Қарағанды облысында — Шет ауданында;
    • Ақмола облысында — Ерейментау және Аршалы аудандарында;
    • Ақтөбе облысында — Шалқар және Ырғыз аудандарында;
    • Атырау облысында — Құрманғазы және Махамбет аудандарында;
    • Қарағанды облысында — Ақтоғай, Нұра және Шет аудандарында;
    • Ұлытау облысында — Ұлытау және Жаңаарқа аудандарының жекелеген елді мекендерінде;
    • Алматы облысында — Жамбыл ауданында;
    • Жетісу облысында — Алакөл ауданында;
    • Жамбыл облысында — Талас ауданында;
    • Қызылорда облысында — Қазалы, Қармақшы, Шиелі аудандарында және Қызылорда қаласында.

    — Аталған аудандарда жергілікті құрғақшылықтың туындау ықтималдығы жоғары.
    Еліміздің қалған аумақтарында ылғалдану жағдайы осы ай үшін қалыпты деңгейге жақын болады деп күтіледі, — делінген хабарламада.

    Болжам www.agrodata.kz қосымшасында және Қазгидромет ресми сайтында жарияланған.
    Қажет болған жағдайда алдын ала болжам нақтыланатын болады.

    Айта кетейік, БҰҰ құрғақшылық салдары ауқымды болатынын ескерткен еді.

    Бақытгүл Абайқызы
