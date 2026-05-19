Бүгін хоккейден әлем чемпионатының бесінші ойын күні өтеді
АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін шайбалы хоккейден элиталық дивизионда 2026 жылғы әлем чемпионатының бесінші ойын күні, 19 мамырда төрт кездесу өткізіледі.
Дүниежүзілік додада барлығы 16 құрама сынға түседі. Олар А және В тобына сегіз-сегізден бөлінген.
А тобында АҚШ, Швейцария, Финляндия, Аустрия, Латвия, Германия, Ұлыбритания, Венгрия шеберлік байқасса, В тобында Канада, Швеция, Италия, Дания, Чехия, Словакия, Норвегия және Словения мұзайдынға шығады.
Ойындар күнтізбесі
19:20. Италия - Норвегия
19:20. Латвия - Аустрия
23:20. Аустрия - Венгрия
23:20. Дания - Швеция.
Айта кетсек, 18 мамырда төрт ойын өтті. Онда Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия құрамалары жеңіске жетті.
Ойындар нәтижесі
18 мамыр
Канада - Дания 5:1
Финляндия - АҚШ 6:2
Германия - Швейцария 1:6
Швеция - Чехия 3:4.
Қазір А тобында Финляндия мен Швейцария 9 ұпаймен көш бастап тұрса, Аустрия - 6, Латвия мен АҚШ - 3 ұпай еншілесе, Мажарстан, Ұлыбритания, Германияның ұпай қоржыны бос.
Ал В тобында Канада 9 ұпаймен көш бастап тұрса, Чехия - 7, Словакия - 6 , Норвегия мен Швеция -3, Словения - 2 ұпайға ие болса, Италия мен Дания әлі ұпайға қол жеткізген жоқ.
16 мамырда өткен ойындарда Канада - 28, Ресей (КСРО) - 27, Чехия (Чехословакия)- 13, Швеция - 11, Финляндия - 4, АҚШ - 2, Ұлыбритания мен Словакия 1 мәрте чемпиондық тұғырға көтерілді.
Айта кетсек, биыл Польшаның Сосновец қаласында өтіп жатқан I дивизионның әлем чемпионатында Қазақстанның ерлер құрамасы элиталық дивизионға жолдама алды.