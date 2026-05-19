    Бүгін хоккейден әлем чемпионатының бесінші ойын күні өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін шайбалы хоккейден элиталық дивизионда 2026 жылғы әлем чемпионатының бесінші ойын күні, 19 мамырда төрт кездесу өткізіледі.

    Дүниежүзілік додада барлығы 16 құрама сынға түседі. Олар А және В тобына сегіз-сегізден бөлінген.

    А тобында АҚШ, Швейцария, Финляндия, Аустрия, Латвия, Германия, Ұлыбритания, Венгрия шеберлік байқасса, В тобында Канада, Швеция, Италия, Дания, Чехия, Словакия, Норвегия және Словения мұзайдынға шығады.

    Бүгін, 19 мамырда төрт ойын өткізіледі.

    Ойындар күнтізбесі

    19:20. Италия - Норвегия

    19:20. Латвия - Аустрия

    23:20. Аустрия - Венгрия

    23:20. Дания - Швеция.

    Айта кетсек, 18 мамырда төрт ойын өтті. Онда Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия құрамалары жеңіске жетті.

    Ойындар нәтижесі

    18 мамыр

    Канада - Дания 5:1

    Финляндия - АҚШ 6:2

    Германия - Швейцария 1:6

    Швеция - Чехия 3:4.

    Қазір А тобында Финляндия мен Швейцария 9 ұпаймен көш бастап тұрса, Аустрия - 6, Латвия мен АҚШ - 3 ұпай еншілесе, Мажарстан, Ұлыбритания, Германияның ұпай қоржыны бос.

    Ал В тобында Канада 9 ұпаймен көш бастап тұрса, Чехия - 7, Словакия - 6 , Норвегия мен Швеция -3, Словения - 2 ұпайға ие болса, Италия мен Дания әлі ұпайға қол жеткізген жоқ.

    16 мамырда өткен ойындарда Канада - 28, Ресей (КСРО) - 27, Чехия (Чехословакия)- 13, Швеция - 11, Финляндия - 4, АҚШ - 2, Ұлыбритания мен Словакия 1 мәрте чемпиондық тұғырға көтерілді.

    Айта кетсек, биыл Польшаның Сосновец қаласында өтіп жатқан I дивизионның әлем чемпионатында Қазақстанның ерлер құрамасы элиталық дивизионға жолдама алды.

    Ақбота Тұрсынбек
