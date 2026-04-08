KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:54, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Еңбек қатынастары заңнамасын жетілдіру: Мәжіліс заң қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы екінші оқылымда қаралып, қабылданды. 

    Фото: Мәжіліс

    Бұл құжатты Мәжіліс биыл 18 наурызда бірінші оқылымда мақұлдады

    — Заң еңбек саласындағы жекелеген құқықтар мен кепілдіктерді жетілдіруге бағытталған. Құжат медициналық куәландыру уақытын төлеу рәсімін айқындауға, әлеуметтік әріптестікті дамытудағы жергілікті органдардың өкілеттіктерін бекітуге және еңбек инспекторларының біліктілігіне талаптарды күшейтуге бағытталған, — деді депутат Кұдайберген Бексұлтанов.

    Жұмыс барысында депутаттармен келесі түзетулер енгізілген:

    — техникалық инспекторлардың құқықтарын және олардың қызметіне ақы төлеу тәртібін нақтылау;

    — әлеуметтік әріптестік мүшелерінің бастамасы бойынша өңірлік (облыстық, қалалық, аудандық) келісімдерді іске асыру туралы есепті тыңдау;

    — қызметкерлердің скринингтік зерттеулерден өту тәртібін анықтауға қатысты өзгерістерді қамтиды. 

    Тегтер:
    Еңбек нарығы Заң Құқық Мәжіліс
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар