Еңбек қатынастары заңнамасын жетілдіру: Мәжіліс заң қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы екінші оқылымда қаралып, қабылданды.
Бұл құжатты Мәжіліс биыл 18 наурызда бірінші оқылымда мақұлдады.
— Заң еңбек саласындағы жекелеген құқықтар мен кепілдіктерді жетілдіруге бағытталған. Құжат медициналық куәландыру уақытын төлеу рәсімін айқындауға, әлеуметтік әріптестікті дамытудағы жергілікті органдардың өкілеттіктерін бекітуге және еңбек инспекторларының біліктілігіне талаптарды күшейтуге бағытталған, — деді депутат Кұдайберген Бексұлтанов.
Жұмыс барысында депутаттармен келесі түзетулер енгізілген:
— техникалық инспекторлардың құқықтарын және олардың қызметіне ақы төлеу тәртібін нақтылау;
— әлеуметтік әріптестік мүшелерінің бастамасы бойынша өңірлік (облыстық, қалалық, аудандық) келісімдерді іске асыру туралы есепті тыңдау;
— қызметкерлердің скринингтік зерттеулерден өту тәртібін анықтауға қатысты өзгерістерді қамтиды.