Еңбек министрлігі комада жатқан науқастар үшін мүгедектікті рәсімдеу тәртібін жеңілдетті
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтардың отбасыларына әлеуметтік қолдау көрсету тәсілдерін қайта қарап жатыр, деп хабарлайды ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Осы мақсатта ведомство медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу және мемлекеттік төлемдерді тағайындау қағидаларына өзгерістер әзірледі. Ұсынылып отырған түзетулер комада жатқан азаматтарға қатысты құжаттарды рәсімдеу тәртібін едәуір жеңілдетуді көздейді.
Енгізілетін өзгерістердің басты мақсаты – әкімшілік кедергілерді жою және азаматтардың мемлекет кепілдік берген әлеуметтік қолдау шараларына кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету. Бұған дейін мұндай жағдайларда құжат рәсімдеу процесі азаматтар үшін біраз қиындықтар туғызатын. Енді жаңа тәртіпке сәйкес медициналық-әлеуметтік сараптамаға өтініш беру құқығы науқастың жақын туыстарына немесе жұбайына заң жүзінде бекітіледі.
Бұл тәсіл бірқатар маңызды мәселелерді жедел шешуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, комада жатқан азаматқа мүгедектік мәртебесін уақытылы белгілеу және мемлекеттік жәрдемақыны дер кезінде тағайындау жеңілдейді. Сонымен қатар ұсынылып отырған нормалар төлемдерді рәсімдеу үдерісін барынша ашық әрі қолжетімді етіп, аталған санаттағы азаматтарға көрсетілетін әлеуметтік көмектің тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
