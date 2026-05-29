ЕО Temu-ға қауіпті тауарлар мен балалар ойыншықтарын сатқаны үшін 200 млн еуро айыппұл салды
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық Одақ қытайлық маркетплейс Temu-ға цифрлық сауда ережелерін бұзғаны және ЕО аумағында қауіпті тауарлар таратқаны үшін 200 млн еуро айыппұл салды, деп хабарлайды Euronews.
Еурокомиссия мәліметінше, Temu платформасында қауіпсіз емес балалар ойыншықтары, ақаулы зарядтаушы құралдар және тұтынушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқа да өнімдер сатылды.
Брюссель Temu маркетплейсте көрсетілген өнімдерді жеткілікті бақылауды қамтамасыз етпегенін және заңсыз және қауіпті тауарларды сатумен байланысты тәуекелдерді уақтылы анықтай алмағанын мәлімдеді. ЕО компанияның Еуропалық цифрлық қызметтер туралы заңнамасын бұзғанын атап өтті.
Еуроодақ Temu-ға қатысты тергеуді 2024 жылдың қазан айында бастады. Тексеру барысында тәуелсіз сарапшылар өнімдерді бақылау сатып алуын өткізді. Тексеру Temu арқылы сатып алынған зарядтаушы құралдардың айтарлықтай бөлігі негізгі электр қауіпсіздігі сынақтарынан өтпегенін көрсетті. Бұдан басқа, сарапшылар құрамында рұқсат етілген деңгейден асатын химиялық заттар бар қауіпті балалар ойыншықтарын, сондай-ақ балаларға қауіп төндіруі мүмкін ұсақ, алынбалы бөліктері бар өнімдерді анықтады.
Еурокомиссияның шешімінен кейін Temu 28 тамызға дейін платформадағы өнімдерге бақылауды күшейту және бұзушылықтарды жою жоспарын ұсынуы тиіс. Содан кейін Еурокомиссия компанияның ЕО заңнамасын орындағанын екі ай ішінде бағалайды.
Temu ЕО шешімімен келіспейтінін және айыппұлды лайықсыз деп санайтынын мәлімдеді. Маркетплейс өкілі Еурокомиссияның қорытындылары 2024 жылғы жағдайға қатысты екенін және платформаның қазіргі жағдайын көрсетпейтінін атап өтті.
Temu компаниясына салынған айыппұл ЕО сандық қызметтер туралы заңы аясында салынған екінші ірі айыппұл. ЕО бұған дейін әлеуметтік желіге 120 млн еуро көлемінде айыппұл салған болатын.
Еске салсақ, 2025 жылы Еуроодақ Temu-ды цифрлық қызметтер туралы заңды бұзды деп айыптады.