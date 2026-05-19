KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Футболдан әйелдер лигасында «Ақтөбе» мен БИІК ірі жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан еліміздің әйелдер лигасының төртінші туры мәресіне жетті.

    әйелдер футболы
    Фото: «Ақтөбе» футбол клубы

    Биылғы маусым отандық әйелдер футболы тарихындағы ең ауқымды әрі қызықты кезеңдердің бірі болмақ. Чемпионатқа 19 команда қатысып, лига екі конференцияға бөлінді.

    А конференциясында — 9 команда, В конференциясында — 10 команда ойнайды.

    Командалар екі кезеңдік жүйе бойынша өзара кездесу өткізеді. Одан кейін әр конференциядан 1 және 2 орын алған клубтар жартылай финал мен финалда чемпиондық үшін таласады.

    Алдымен 18 мамырда А конференциясында командалар өзара сайысқа түсті. Олардың арасынан БИІК сырт алаңда «Жетісу» командасын 10:0 есебімен ойсырата жеңді.

    Ал В конференциясында «Ақтөбе» клубы «Шахтерді» 11:0 есебімен тізе бүктірді.

    18 мамыр

    А конференциясы

    «Қайрат» (Алматы) - «Каспий» (Ақтау) 4:0

    «Атырау» - «Қайсар» (Қызылорда) 0:0

    «Жетісу» (Талдықорған) - БИІК (Шымкент) 0:10

    «Ордабасы» (Шымкент) - «Томирис-Тұран» (Түркістан) 0:2

    19 мамыр

    В конференциясы

    «Алтай» (Өскемен) - «Ертіс» (Павлодар) 0:1

    «Елімай» (Семей) - «Оқжетпес» (Көкшетау) 9:0

    «Қызылжар» (Петропавл) - «Тобыл» (Қостанай) 2:0

    «Шахтер» (Қарағанды) - «Ақтөбе» 0:11

    «Жеңіс» (Астана) - «Астана» 5:1.

    Биыл ел біріншілігінде «Ақтөбе», БИІК, «Томирис-Тұран» клубтары жүлделі орындарға таласады деп күтіледі. Былтыр футболдан әйелдер лигасында «Ақтөбе» тұңғыш рет чемпион атанды.

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар