KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Футболдан Қазақстан кубогының жартылай финалы қашан өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан кубогы жартылай финалының қашан өтетіні белгілі болды.

    футбол
    Фото: fc_jaiyq instagram парақшасынан

    Бұл кезеңде командалар екі ойыннан тұратын тартысты бәсекеде финалға жолдаманы сарапқа салады. Алғашқы кездесу 11 маусымға белгіленсе, қарымта матч 24 маусымда өткізіледі.

    Жартылай финалда «Қайсар» (Қызылорда) - «Жеңіс» (Астана), «Ордабасы» (Шымкент) - «Алтай» (Өскемен) командалары кездеседі.

    Қазақстан кубогы 1992 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді.

    Қазірге дейін барлығы 15 команда кубокты жеңіп алды. Оның ішінде «Қайрат» (Алматы) - 10, «Жеңіс» (Астана), «Астана», «Тобыл» (Қостанай) - 3, «Ақтөбе», «Қайсар» (Қызылорда), «Ордабасы» (Шымкент) -2, «Атырау», «Ертіс» (Павлодар), «Тараз», «Шахтер» (Қарағанды), «Восток» (Өскемен), «Алматы», «Достық» (Алматы), «Спартак» (Семей) 1 мәртеден жеңімпаз атанды.

    Өткен жылы Қызылордада «Қайсар-аренада» қостанайлық «Тобыл» Қазақстан кубогының иегері атанды. Олар финалда шымкенттік «Ордабасыны» 2:0 есебімен тізе бүктірді.

     

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар