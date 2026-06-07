Грекияның Эвбея аралында магнитудасы 4,9 болатын жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Грекияның Эвбея аралында магнитудасы 4,9 болатын жер сілкінісі болды. Жерасты дүмпулері Афина тұрғындарына да сезілген, деп хабарлайды Euronews.
АҚШ Геологиялық қызметінің мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы Эвбея аралындағы Лимни қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 6 шақырым жерде орналасқан.
Дүмпулер шамамен 20 секундқа созылып, одан кейін бірнеше минут ішінде бірқатар афтершок тіркелген.
Ғалымдар алдағы екі тәулік бойы өңірдегі сейсмикалық белсенділікті бақылап, жағдайды жан-жақты бағаламақ.
Жергілікті биліктің хабарлауынша, аралдың кейбір бөліктерінде көшкін жүрген. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Мамандардың айтуынша, бұл аймақ бұрыннан сейсмикалық белсенділігі жоғары өңірлердің бірі саналады.
Айта кетейік, Грекиядағы таулы аймақтардағы қар жамылғысы соңғы 40 жылда екі еседен астам азайған. Сарапшылардың пікірінше, бұл елдің жазғы маусымдағы су қорына әсер етуі мүмкін.