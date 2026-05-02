Қазақстан мұнай өңдеуді 39,2 млн тоннаға дейін арттыруды көздейді
АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрлігі мұнай өңдеу саласын 2025–2040 жылдары дамыту тұжырымдамасын іске асырудың алғашқы қорытындысын жариялады. Есепте саланы кеңейту, өндіріс көлемін екі еседен астам арттыру, экологиялық стандарттарды жақсарту және ірі инвестициялар тарту бағытындағы нақты қадамдар қамтылған.
Тұжырымдамада іс-шаралар қарастырылған, бұл мүмкіндік береді:
— мұнай өңдеуді жылына 18 млн. тоннадан 39,2 млн. тоннаға дейін ұлғайту;
— экологиялық сыныпты К4-тен К5-ке дейін арттыру+;
— 15-19 млрд. инвестициялар және мыңдаған жаңа жұмыс орындарын құру;
— мұнай өңдеу және мұнай химиясы мәселелерін шешу үшін берік ғылыми база құру;
— ЖЖМ және мұнай-химия өнімдерін экспорттау және т. б.
Есеп үш бөлімнен тұрады, соның ішінде.
— 1 бөлім. Іс-шараларды іске асыру барысы туралы ақпарат;
— 2 бөлім. 12 нысаналы индикаторға ішкі және сыртқы әсерді талдау;
— 3 бөлім. аналитикалық жазба.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда 300-ден астам мұнай базасы цифрлық есеп жүйесіне қосылғанын жаздық.