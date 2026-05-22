Қазгидромет: бүгін еліміздің барлық қаласында ауа сапасы талапқа сай
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
– 22 мамырда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілмейді, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, соңғы үш жылда Астанада ауа сапасы мен Есіл өзенінің жағдайы жақсарған.
