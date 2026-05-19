    Кения президенті Уильям Руто Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кения Республикасының президенті Уильям Руто Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Фото: ҚР СІМ

    Мемлекеттік сапармен Астанаға келген Уильям Самоэй Рутоны Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев қарсы алды.

    — Ертең жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын дамыту перспективасы талқыланады. Сонымен қатар бірқатар құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Ақорданың баспасөз қызметі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Алтын Орда – дала өркениетінің үлгісі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік» атты халықаралық симпозиумда сөйлеген сөзінің толық мәтінін жариялады.

    Айнұр Тумакбаева
