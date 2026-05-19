Кения президенті Уильям Руто Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кения Республикасының президенті Уильям Руто Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Мемлекеттік сапармен Астанаға келген Уильям Самоэй Рутоны Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев қарсы алды.
— Ертең жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында екі елдің сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығын дамыту перспективасы талқыланады. Сонымен қатар бірқатар құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр, — делінген хабарламада.
