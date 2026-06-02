Биыл ақылы жолдармен 28 миллионнан астам көлік жүріп өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басынан бері Қазақстанның ақылы автомобиль жолдары арқылы 28 миллионнан астам жол жүру тіркелді.
Қазіргі уақытта елімізде жалпы ұзындығы 4 883 шақырымды құрайтын республикалық маңызы бар 26 ақылы жол учаскесі жұмыс істейді.
Көлік қозғалысының ең жоғары қарқындылығы ірі қалаларды, шекаралық өткізу бекеттерін, өнеркәсіптік және туристік аймақтарды байланыстыратын бағыттарда байқалады. Жыл басынан бері ең көп жол жүру Алматы – Қонаев учаскесінде тіркеліп, көрсеткіш 4,3 миллионға жетті.
2026 жылдың басынан бері ақылы жол учаскелері бойынша жол жүру санының рейтингі:
-
Алматы – Қонаев – 4,3 млн;
-
Шымкент – Өзбекстан шекарасы – 3,7 млн;
-
Шымкент – Тараз – 2,5 млн;
-
Тараз – Қайнар – 2,1 млн;
-
Шымкент – Қызылорда – 1,8 млн;
-
Қонаев – Талдықорған – 1,4 млн;
-
Астана – Теміртау – 1,4 млн;
-
Астана – Щучинск – 1,3 млн;
-
Тараз қаласының айналма жолы – 1,03 млн;
-
Алматы – Қорғас – 1,005 млн;
-
Қостанай – Денисовка – 968 мың;
-
Астана – Павлодар – 872 мың;
-
Щучинск – Көкшетау – 818 мың;
-
Көкшетау – Петропавл – 676 мың;
-
Қызылорда – Арал – 667 мың;
-
Балқаш – Бұрылбайтал – 620 мың;
-
Ақтөбе – Ресей шекарасы (Орынбор бағыты) – 532 мың;
-
Павлодар – Семей – Қалбатау – 442,6 мың;
-
Шу – Бұрылбайтал – 354 мың;
-
Қостанай – Ресей шекарасы (Троицк бағыты) – 343 мың;
-
Қандыағаш – Мақат – 323 мың;
-
Павлодар – Ресей шекарасы (Омбы бағыты) – 319 мың;
-
Орал – Ресей шекарасы (Самара бағыты) – 255 мың;
-
Орал – Ресей шекарасы (Саратов бағыты) – 213 мың;
-
Үшарал – Достық – 133 мың;
-
Бейнеу – Ақжігіт (Өзбекстан шекарасы) – 59 мың.
Айта кетейік, Павлодар — Астана бағытындағы ақылы автобан қатты ыстықтан опырылып жатыр.