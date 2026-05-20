Мүгедектігі бар тұлғаларға қызмет көрсететін жеке көмекшілердің жұмыс уақытына жаңа тәртіп енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бірінші топтағы, қозғалысы қиындықтары бар мүгедектігі бар тұлғаларға жеке көмекші қызметін көрсету ережелеріне түзетулер әзірледі.
Атап айтқанда, бірінші топтағы, қозғалысы қиындықтары бар мүгедектігі бар тұлғаларға жеке көмекші қызметін көрсету механизмін жетілдіру көзделіп отыр. Бұл, соның ішінде, типтік келісімшарт енгізу арқылы және қызмет көрсетуді нақты қажеттілікке негіздеп жүргізу моделіне көшу арқылы жүзеге асырылады.
— Ұсынылып отырған өзгерістер жеке көмекші қызметтерін көрсету кезінде еңбек қатынастарының белгілерін (бағыну, тұрақты жұмыс уақыты, күнделікті жұмыспен қамту) алып тастауға және олардың азаматтық-құқықтық сипатын нақты айқындауға бағытталған. Осыған байланысты бірыңғай тәжірибені қамтамасыз ету және құқықтық тәуекелдерді азайту мақсатында үлгілік шарттың жаңартылған бөлек нысаны енгізіледі, қызметтер нақты көрсетілген көлемі бойынша жүзеге асырылады, бұл жұмыс уақыты табелін болдырмайды, сондай-ақ қызметті алушының нақты қажеттілігіне сәйкес икемді көрсетуге мүмкіндік береді, — делінген порталда.
Еңбек министрлігінде атап өткендей, бұл шаралар қызмет көрсетудің ашықтығын, тәжірибенің біртектілігін, құқықтық тәуекелдерді азайтуды, еңбек қатынастары белгілерін болдырмауды, сондай-ақ әлеуметтік қолдаудың қолжетімділігі мен сапасын арттыруды қамтамасыз етеді.
Құжат «Ашық НҚА» порталында 5 мамырға дейін жария талқылауға қойылған.
