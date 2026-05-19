Орал қаласында құрбан шалатын орындар белгіленді
ОРАЛ. KAZINFORM — Қазақстанда биыл қасиетті Құрбан айт мерекесі 27, 28, 29 мамыр күндері аталып өтіледі.
БҚО бас имамы Самат Әлібаевтың мәлім еткеніндей, қасиетті Арафа күні 26 мамыр күніне сәйкес келеді.
Оның айтуынша, Батыс Қазақстан облысы бойынша айт намазы 27 мамыр күні таңғы сағат 06:30-да оқылады.
Өңірде қазіргі таңда барлығы 69 мешіт бар.
— Орал қаласы бойынша құрбан шалатын үш қасапхана белгіленді. Атап айтқанда, «Ел ырысы» базары, «Батыс адал ет» ЖШС және «Кублей» ЖШС-да мал құрбандыққа шалынады, — деді Самат Әлібаев.
БҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне қарағанда, айт намазына байланысты Оралда Абай даңғылы Ә.Әйтиев көшесінен Мұхитқа дейін, сондай-ақ Ж.Досмұхамедов көшесі Құрманғазыдан Х.Чурин көшесіне дейін көлік қозғалысы жабылады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда құрбандық мал шалынатын орындар бақылауда болатынын жазған едік.