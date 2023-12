Президент: Қазақстанда IT секторды дамытуға өте жақсы жағдай жасалған деуге болады

АСТАНА. ҚазАқпарат – IT секторды дамыту – мемлекеттік саясаттың маңызды және тұрақты басымдығы. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

«Бүгінгі таңда Қазақстанда IT секторды дамыту үшін өте жақсы жағдай жасалған деп айтуға болады. Бұл реттеуші базаға да, IT бизнесті дамыту үшін бірегей режимдері мен құралдары бар арнайы алаңдарға да қатысты. Біз ерекше салық және виза режимі бар Аstana Hub IT стартаптардың халықаралық технопаркін құрдық. 900-ден астам компания қазірдің өзінде оның резиденті болды және қазақстандық және халықаралық нарықта табысты жұмыс істеп жүр», - деді ҚР Президенті «Digital Bridge 2022» халықаралық технологиялық форумы барысында.

Мемлекет басшысы мұнан бөлек Алматыда «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының базасында жұмыс істейтін IT-кластер құрылғанын атап өтті.

«Оның ерекшелігі экстерриториялық резиденттікте және преференциялық режимді қолдануда жатыр. Жалпы, IT секторды дамыту – мемлекеттік саясаттың маңызды және тұрақты басымдығы. Жақында АҚШ-та болғанымда Microsoft, Epam, Coursera сияқты компаниялардың басшылығымен кездесулер өткіздім. Қазақстанмен ынтымақтастықты тереңдету және біздің елде оқшаулау туралы нақты келісімдерге қол жеткізілді», - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.













Фото: t.me/bort_01