    Сәуір айындағы инфляция: Азық-түлік — 0,7%, ақылы қызметтер құны — 0,9% өсті

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы сәуір айында айлық инфляция 0,8% құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы — 0,7%, азық-түлік емес тауарлары және ақылы қызметтер бағасы — 0,9% қымбаттады, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросы.

    Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция потребительских цен в декабре 2025 года составила 30,89%, что стало минимальным показателем за последние 49 месяцев. В последний раз столь низкий уровень фиксировался в ноябре 2021 года, когда инфляция находилась на отметке 21,31%. В месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 0,89%, а индекс цен производителей внутри страны – на 0,75%. Годовой рост цен производителей составил 27,67%. При расчете по 12-месячным средним значениям потребительская инфляция достигла 34,88%, а инфляция производителей – 25,36%. Именно этот показатель используется для определения максимального уровня индексации арендной платы. В связи с публикацией декабрьских данных стало известно, что в январе 2026 года арендная плата за жилье и коммерческую недвижимость может быть увеличена на 34,88%. Ранее мы писали о том, что TÜİK опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали постепенное замедление роста цен.
    Азық-түлік тауарлары арасында банандар мен апельсиндер бағасы — 3%, көк шөп пен үрме бұршақ — 0,6%, зефир — 0,5%, кептірілген өрік 0,4% төмендеді.

    Жүзімдер 5,6%, сары май мен карамель — 1,2%, картоп — 0,8%, сүзбе — 0,6%, орамалар, кекстер — 0,4%, лимон мен жасымық 0,3% қымбаттады.

    Азық-түлік емес тауарлардан кір жуғыш машиналар 1,2%, парацетамол — 0,8%, контактілі линзаларға арналған ерітінді — 0,7%, блендер — 0,6%, теледидарлар 0,4% арзандады. Бағаның өсуі қол сағаттарына — 4%, цементке — 2,4%, жеке гигиена тауарларына — 1,5%, жуғыш және тазартқыш құралдарға — 0,7% байқалды.

    Ақылы қызметтер саласында туристерге арналған медициналық сақтандыру — 1,9% арзандады. Клининг қызметтері 0,8%, косметолог қызметтері — 0,7%, компьютерлер мен ноутбуктарды жөндеу 0,3% қымбаттады.

    Жылдық есепте 2026 жылғы сәуірде инфляция 10,6% құрап, наурыз айымен салыстырғанда 0,4 пайыздық тармаққа баяулады. Азық-түлік емес тауарларының бағасы 11,7%, азық-түлік тауарлар — 11,3%, ақылы қызметтер — 8,9% өсті.

    Жылдық мәнде қырыққабат бағасы — 24,4%, сарымсақ — 7,8%, қызылша — 4,7%, банандар 1,7% арзандады. Алмұрт 10,8%, бал — 9,1%, мармелад — 7,6%, ашытқы — 7%, құмшекер — 4,2% қымбаттады.

    Бір жыл ішінде үтіктің бағасы 20,7%, тіс пастасы — 14,6%, зарядтау құрылғылары — 6,8%, дастархан — 6,4%, ас үй пышағы — 2,5% өсті. Заңгерлік қызметтер 10%, байланыс қызметтері — 3,2% қымбаттады.

    Инфляция деңгейін сипаттайтын тұтыну бағалары индексінің көрсеткіші ай сайын есептеледі. Бақылаулар қызметтер мен тауарлардың тарифтері мен бағалары — барлығы 537 позиция бойынша жүргізіледі. Инфляция бойынша динамикалық өзгерістерді 2018 жылдан бастап көрсеткіштер қамтылған арнайы әзірленген интерактивті дашбордта көруге болады.

    Бұған дейін Ұлттық банк зерттеуі инфляция туралы пікір қандай тауарларға байланысты қалыптастатынын айтты.

     

    Айнұр Тумакбаева
