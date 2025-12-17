Сербияда мерзімінен бұрын парламенттік сайлау 2026 жылы өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Сербияның бір палаталы парламентіне мерзімінен бұрынғы сайлау 2026 жылдың соңында болады, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы Сербия президенті Александр Вучич мәлімдеді.
— Бес-алты айдан кейін бірнеше муниципалитетте сайлау өтеді, ал келесі жылдың соңында мерзімінен бұрын парламенттік сайлаудың өткізуін күтемін, — деп атап өтті мемлекет басшысы халыққа жасаған үндеуінде.
Сонымен қатар, Сербия президенті өз жақтастарынан парламент ғимаратының маңында орнатылған палаткалық лагерьді таратуын сұрайтынын айтты. Бірақ Вучич бұл талапты олар орындауы мүмкін бе, соны білмейтінін жеткізді.
Сербияда 2024 жылдың қарашасынан бері наразылық акциялары жалғасып келеді. Нови-Сад теміржол вокзалында шатыр құлап, 16 адамның өмірін қиды. Акцияға қатысушылар бұл трагедия үшін ел билігін кінәлап, мерзімінен бұрын парламенттік сайлауды өткізуді талап етіп отыр.
Бұдан бұрын Александр Вучичтің 10 мыңнан астам жақтаушысы көшбасшының саясатын қолдайтынын көрсету үшін Белградқа жиналғаны белгілі болды.