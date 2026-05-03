Шымкенттегі челленджер турнирінің жеңімпазы анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Шымкент қаласында теннистен екінші ATP Challenger 50 турнирі мәресіне жетті.
Жекелей сында әлемнің 357-ракеткасы, бельгиялық Бувайсар Гадамаури үздік шықты.
Бельгиялық теннисші финалда рейтингіде 444-орындағы үндістандық Манас Маноджа Дхамнемен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Бірінші партияда тай-брейкте Гадамаури табандылық танытты – 7:6 (8:6). Екінші сет те 6:4 есебімен оның пайдасына шешілді.
Бір сағат 52 минутқа созылған тартысты бәсекеде Б.Гадамаури 4 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың бесеуін құр жіберген жоқ. Үндістандық спортшы 1 эйс, 4 брейкпен (11 брейк-пойнт) шектелді.
Кеше жұптық сында хорватиялықтар Админ Календер – Мили Поличак топ жарды. Олар соңғы матчта норвегиялық Виктор Дурасевич – германиялық Кай Венельтті қапы қалдырды – 6:2, 6:7, 10:5.
Осылайша, Шымкентте 19 сәуірде басталған қос бірдей жарыс аяқталды. Додаларға әлемнің 25-тен астам елінен теннисшілер қатысып, бақ сынады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын 14 жасар Ахмади Мақановтың Қытайдағы турнирдің жеңімпазы атанғанын жазған болатынбыз.