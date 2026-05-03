KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Шымкенттегі челленджер турнирінің жеңімпазы анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шымкент қаласында теннистен екінші ATP Challenger 50 турнирі мәресіне жетті.

    теннис
    Фото: ҚТФ

    Жекелей сында әлемнің 357-ракеткасы, бельгиялық Бувайсар Гадамаури үздік шықты.

    Бельгиялық теннисші финалда рейтингіде 444-орындағы үндістандық Манас Маноджа Дхамнемен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Бірінші партияда тай-брейкте Гадамаури табандылық танытты – 7:6 (8:6). Екінші сет те 6:4 есебімен оның пайдасына шешілді. 

    Бір сағат 52 минутқа созылған тартысты бәсекеде Б.Гадамаури 4 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың бесеуін құр жіберген жоқ. Үндістандық спортшы 1 эйс, 4 брейкпен (11 брейк-пойнт) шектелді. 

    Кеше жұптық сында хорватиялықтар Админ Календер – Мили Поличак топ жарды. Олар соңғы матчта норвегиялық Виктор Дурасевич – германиялық Кай Венельтті қапы қалдырды – 6:2, 6:7, 10:5. 

    Осылайша, Шымкентте 19 сәуірде басталған қос бірдей жарыс аяқталды. Додаларға әлемнің 25-тен астам елінен теннисшілер қатысып, бақ сынады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 14 жасар Ахмади Мақановтың Қытайдағы турнирдің жеңімпазы атанғанын жазған болатынбыз. 

    Спорт Теннис Шымкент
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар