Тоқаев мемлекеттік қызмет туралы заңға қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңға қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сонымен қатар Президент «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
