    20:00, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Төрт облыстағы жол бөліктерінде көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы 5 желтоқсан сағат 19:00–де ауа райының нашарлауына байланысты бірқатар республикалық жолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол».

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Ақмола облысы:

    «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30-92 шақырым аралығындағы учаскесі (Жібек Жолы ақы алу пунктінен Қарағанды облысының шекарасына дейін).

    Қарағанды облысы:

    «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін). 
    Жолды 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған.

    Сондай-ақ Абай облысында сағат 20:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587-910 шақырымы аралығындағы (Павлодар облысың шекарасынан Қалбатау ауылына дейін) учаскесінде жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланып отыр.

    Павлодар облысында сағат 20:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 427-587 шақырымы аралығындағы (Кенжекөл ауылынан Абай облысының шекарасына дейін) учаскесінде жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.

    Жолды 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған. 

    Осыған дейін Шығыс Қазақстандағы жолдардың бірі жабылатыны туралы жаздық. 



    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Көлік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
