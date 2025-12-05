Төрт облыстағы жол бөліктерінде көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы 5 желтоқсан сағат 19:00–де ауа райының нашарлауына байланысты бірқатар республикалық жолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол».
Ақмола облысы:
«Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 30-92 шақырым аралығындағы учаскесі (Жібек Жолы ақы алу пунктінен Қарағанды облысының шекарасына дейін).
Қарағанды облысы:
«Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін).
Жолды 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған.
Сондай-ақ Абай облысында сағат 20:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587-910 шақырымы аралығындағы (Павлодар облысың шекарасынан Қалбатау ауылына дейін) учаскесінде жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жолды 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланып отыр.
Павлодар облысында сағат 20:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолы — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 427-587 шақырымы аралығындағы (Кенжекөл ауылынан Абай облысының шекарасына дейін) учаскесінде жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жолды 2025 жылғы 6 желтоқсан сағат 09:00–де ашу жоспарланған.
Осыған дейін Шығыс Қазақстандағы жолдардың бірі жабылатыны туралы жаздық.