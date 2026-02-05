KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:39, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Түркістан облысында заңсыз алтын өндірген топ ұсталды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысы Созақ ауданында алтын құрамды учаскелерін өз бетінше игерумен айналысқан тұлғалар тобы анықталды. 

    Карьер, добыча ископаемых
    Фото: freepik.com

    Облыстық прокуратураның мәліметінше, тексеру барысында 12 тұлға рұқсат құжаттарынсыз, экологиялық заңнаманы және өндірістік қауіпсіздік талаптарын бұза отырып, шамамен 451 грамм алтынды заңсыз өндіргені белгілі болды.

    — Аталған фактілер бойынша Қылмыстық кодекстің 295-1-бабы 1 және 3-бөліктерінде көзделген құқық бұзушылық белгілерімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті тұлғаларға қатысты қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, 5 күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды, — делінген прокуратура таратқан ақпаратта.

    Ведомство өкілдері заңсыз пайдалы қазбаларды өндіру экологияға елеулі қауіп төндіретінін, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіретінін және қылмыстық жауаптылыққа әкелетінін ескертеді.

    Бұдан бұрын ШҚО-да екі жыл бойы заңсыз алтын өндіргендер ұсталғанын жазған едік

    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
