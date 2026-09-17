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    Түркістан облысында заңсыз ауланған 260 келіден астам балық тәркіленді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Шардара су қоймасында заңсыз балық аулаған екі азамат ұсталды. 

    Түркістан облысында заңсыз ауланған 260 келіден астам балық тәркіленді
    Фото: Түркістан облысы полиция департаменті

    Рейдтік іс-шара барысында Шардара ауданының полиция қызметкерлері балық инспекциясы өкілдерімен бірлесіп, су қоймасында заңсыз балық аулаған екі азаматты анықтады.

    Тексеру кезінде олардан 264 келі әртүрлі балық түрлері, сондай-ақ қайық пен балық аулау торлары тәркіленді.

    — Аталған факті бойынша оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Тергеу нәтижесіне сәйкес қолданыстағы заңнама аясында тиісті шешім қабылданады, — деп хабарлады облыстық полиция департаменті.

    Полиция су биоресурстарын заңсыз аулау фактілерінің жолын кесуге бағытталған рейдтік іс-шаралардың жалғасып жатқанын мәлімдеді. Сондай-ақ азаматтарды табиғи ресурстарды пайдалану кезінде заң талаптарын сақтап, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға шақырды.

    Бұған дейін Түркістанда Қызыл кітапқа енген екі арқарды заңсыз аулағандар ұсталғанын жазған едік

    Браконьер Полиция Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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