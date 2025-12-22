KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:50, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    -36 градусқа дейін аяз: екі өңірде бірінші ауысымдағы сыныптар қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздің екі өңірі — Семей қалсы мен Қостанай облысының бірінші ауысымда оқитын сыныптары қашықтан оқуға ауыстырлды.

    -36 градусқа дейін аяз: екі өңірде бірінші ауысымдағы сыныптар қашықтан оқиды
    Фото: Астана әкімдігі

    — Семей қаласының мектептерінде 2025 жылғы 22 желтоқсанда ауа райының қолайсыздығына (қатты аяз) байланысты 1- ауысымда оқитын 1-4 сынып оқушылары үшін сабақтар қашықтық форматқа ауыстырылады, — делінген білім бөлімінің хабарламасында.

    Ал бүгін Шығыс Қазақстан облысының Алтай аймағында ауа температурасының -28 тен -36 градусқа дейін төмендеуіне байланысты мектептердегі 1-ші және 2-ші ауысымдағы 0-4 сыныптар қашықтықтан оқытуға ауыстырылады.

    Атап айтқанда, «Соловьев орта мектебі» КММ, «Чапаев орта мектебі» КММ, «Новокрестьянка бастауыш мектебі» КММ.

    Қостанай облысының Қарасу ауданында ауа температурасы -18 жетіп, желдің күшеюіне байланысты өңірдегі 14 мектептің 1-11 сынып оқушылары қашықтан оқитын болды.

    Ал Жангелді ауданында бірінші ауысымда оқитын бірінші сыныптың оқушылары қашықтан оқуға ауыстырылды. 

    Еске сала кетейіку, Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова мектеп оқушыларын қашықтан оқытуға қатысты түсінік берген еді.

    Тегтер:
    Қостанай облысы Білім Мектеп Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Абай облысы Қашықтан оқыту Аяз
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар