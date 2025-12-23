KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:24, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    1 қаңтарда «Халық бухгалтері» акциясы басталады

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың 1 қаңтарында салықпен тікелей жұмыс істейтін мамандарға арналған «Халық бухгалтері» акциясы басталады. Бұл туралы Қаржы министрі Мәди Такиев Үкімет отырысында мәлім етті.

    1 қаңтарда «Халық бухгалтері» акциясы басталады
    Фото: Pexels

    — Қаржы министрлігі кәсіпкерлерге көмектесу үшін 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Халық бухгалтері» акциясын іске қосады. Биылғы 19 желтоқсанда бухгалтерлер қауымдастығымен кездесуде біздің бастамамыз қолдау тапты, — деді Мәди Такиев.

    Акция аясында ресми ресурстар арқылы онлайн-консультациялар беру көзделген. Сол үшін арнайы Telegram-арна құрылады. Сондай-ақ, оффлайн және онлайн форматта вебинарлар өткізілмек. 

    — Акцияға кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар, кәсіби бухгалтерлік бірлестіктердің өкілдері, аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының мамандары тартылады. Акцияны бірінші жартыжылдық бойында өтеді, — деді Қаржы министрі.

    Айта кетейік, бүгінгі Үкімет отырысында микро және шағын бизнесті қолдау шараларын талқыланып жатыр. 

    Тегтер:
    ҚР Қаржы министрлігі ҚР Үкіметі Мәди Такиев
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар