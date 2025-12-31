1 қаңтардан бастап iKOMEK109 арқылы өтініш қабылдау тоқтатылады
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының цифрлық сервистерін жаңғырту аясында 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап iKOMEK109 қолданыстағы мобильді қосымшасы арқылы өтініштерді қабылдау уақытша тоқтатылады.
- Жаңартылған мобильді қосымша іске қосылғанға дейін тұрғындар мен қала қонақтары өз өтініштерін балама арналар арқылы жолдай алады. Атап айтқанда, өтініштерді iKOMEK109 Telegram чат-боты арқылы, 109 нөмірі бойынша байланыс орталығына хабарласып (қалалық және ұялы телефондардан), Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты — www.gov.kz, 109@ikomekastana.kz электрондық поштасы, сондай-ақ iKOMEK109-тың Facebook және Instagram әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшалары арқылы жіберуге болады, - делінген ақпаратта.
Астана қаласы әкімдігінің мониторинг және жедел әрекет ету орталығы уақытша қолайсыздықтарға байланысты қала тұрғындары мен қонақтарынан түсіністік танытуды сұрап, келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрады.
