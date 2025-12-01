KZ
    15:50, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    1 қаңтардан бастап онлайн дүкендер кімге не сатқанын салық органдарына хабарлап отырады

    АСТАНА. KAZINFORM — 1 қаңтардан бастап онлайн сауда платформалары сатылған тауар мен қызметтер туралы ақпаратты салық органдарына хабарлауға міндеттеледі.

    онлайн сауда
    Фото: Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті

    Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі Ішкі сауданы дамыту департаментінің директоры Аңсар Оразалиев орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мәлім етті. 

    — Жаңа Салық кодексінде электронды сауда қызметінің ашықтығын арттыру шаралары күшейтілді. 2025 жылдың 18 қыркүйегіндегі бұйрықпен интернет-платформа иелерінің сатылған тауарлар мен қызметтер туралы деректерді мемлекеттік кірістер органдарына ұсыну қағидалары бекітілді. Олар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі, — деді ол.

    Бұған дейін Қазақстандағы онлайн сауданың 90 пайызы Алматыда жасалатыны айтылған еді.

