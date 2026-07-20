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    1 қыркүйектен бастап биологиялық белсенді қоспаларды таңбалау қанша тұрады

    АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрінің 2026 жылғы 10 шілдедегі бұйрығымен биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) таңбалауда қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі мен сәйкестендіру құралының шекті құны белгіленді.

    БАД
    Фото: pexels.com

    Құжатқа сәйкес, бір таңбалау кодының ең жоғары құны ҚҚС-сыз 2,68 теңге болады.

    Бұйрық 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді.

    Бұған дейін биологиялық белсенді қоспаларды міндетті цифрлық таңбалау қағидаларының жобасы әзірленген еді. 

    Бұл жүйені енгізу:

    • заңсыз айналым көлемін азайтуға;
    • салық түсімдерін арттыруға;
    • нарықтағы барлық қатысушы үшін тең бәсекелестік жағдай жасауға мүмкіндік береді.

    Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды міндетті цифрлық таңбалау 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап енгізіледі деп жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, елімізде медициналық қызметтер жарнамасына талап қатаңдайды.

    ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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