1 млиллионнан астам адам телемедициналық қызметті пайдаланды - ДСМ
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттырудың, әсіресе ауылдық және шалғай елді мекендер тұрғындары үшін маңызды құралдарының бірі ретінде телемедицинаны жүйелі түрде дамытып келеді, деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі.
Бүгінде телемедицина қызметтеріне 655 медициналық ұйым қосылған. Олардың әлеуетті қамту ауқымы 2 миллионнан астам адамды құрайды. Қазіргі таңда 1 миллионнан астам пациент телемедициналық консультациялар алған. Бұл қашықтан медициналық көмек көрсету форматына деген жоғары сұранысты көрсетеді.
Телемедицина шалғай өңірлердің тұрғындарына бейінді мамандардың кеңесін уақытылы алуға мүмкіндік береді, медициналық көмекті күту мерзімін қысқартады, облыстық және республикалық клиникаларға бару қажеттілігін азайтады әрі пациенттерді тұрғылықты жері бойынша үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді. Денсаулық сақтау министрлігі алғаш рет қашықтан көрсетілетін медициналық қызметтердің нақты тізбесін айқындап, онлайн-қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын бірыңғай талаптарды белгіледі. Сонымен қатар, министрліктің жаңа бұйрығында телемедициналық қызметтерді көрсету кезінде қолданылатын технологиялар мен жабдықтар айқындалып, оларды ұсыну шарттары кеңейтілді. 4 мыңнан астам медициналық ұйым бірыңғай телемедициналық желіге қосылады. Телемедицинаны дамытудың келесі кезеңі – телемедициналық инфрақұрылымды еліміздің бүкіл денсаулық сақтау жүйесіне кеңінен енгізу.
Алдағы уақытта 4 мыңнан астам денсаулық сақтау ұйымын, оның ішінде медициналық пункттерді, фельдшерлік-акушерлік пункттерді, дәрігерлік амбулаторияларды, бастапқы медициналық-санитариялық көмек орталықтарын, орталық аудандық және облыстық ауруханаларды заманауи телемедициналық жабдықтармен қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, қазіргі заманғы цифрлық шешімдер қылмыстық-атқару жүйесінің 72 мекемесінде енгізіліп жатыр. Бұл аталған санаттағы пациенттердің мамандандырылған медициналық көмекке қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Жобаны іске асыру нәтижесінде ауылдық жерлерде тұратын шамамен 7,5 миллион тұрғынды қамтуға мүмкіндік беріліп, Қазақстанның барлық аумағында медициналық көмекті қашықтан көрсетудің бірыңғай заманауи жүйесі қалыптастырылады. Цифрлық технологиялар мектеп медицинасында енгізіледі ️ Министрліктің басым бағыттарының бірі – мектеп медицинасын цифрландыру. Телемедициналық шешімдерді 6 900-ден астам мектепке енгізу жоспарланып отыр. Бұл 3,6 миллионнан астам оқушыны қамтиды. Цифрлық сервистерді пайдалану профилактикалық тексерулер жүргізуге, қашықтан консультациялар ұйымдастыруға, балалардың денсаулық жағдайын бақылауға, сондай-ақ профилактикалық жұмыстардың тиімділігін арттырып, ауруларды ерте анықтауға мүмкіндік береді. Жыл басынан бері 2 миллионнан астам қашықтан медициналық қызмет көрсетілді.
-Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесінің деректеріне сәйкес, биылғы жылдың басынан бері Қазақстанның барлық 20 өңіріндегі 709 медициналық ұйым халыққа 23,1 миллионнан астам медициналық қызмет көрсетті. Оның ішінде 2,17 миллионнан астам қызмет қашықтан ұсынылды. Телемедициналық қызметтердің үлесі 9,4%-ға жетті. Бұл цифрлық технологиялардың практикалық денсаулық сақтау саласында кезең-кезеңімен дамып келе жатқанын көрсетеді,-делінген хабарламада.
Телемедициналық технологиялар ең белсенді түрде Ақтөбе облысында (13,66%), Алматы қаласында (12,42%), Батыс Қазақстан облысында (11,04%), Қызылорда облысында (10,99%), Қарағанды облысында (10,95%), Павлодар облысында (10,62%) және Түркістан облысында (10,00%) қолданылады.
Осыған дейін елімізде телемедицинаны дамытуға кедергі келтіретін негізгі мәселелер аталған болатын.