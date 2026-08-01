1 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 1 тамызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсын
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1955 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданының Хантағы және Мырғалымсай жұмысшы кенттері облысқа бағынатын қала болып қайта құрылып, оған Кентау қаласы атауы берілді.
1967 жылы Баянауылда «Дос-Мұқасан» ансамблінің музыканттары өздерінің алғашқы концертін қойды. Сондықтан да осы күн ансамбльдің туған күні ретінде аталады. Тыңдармандары жергілікті тұрғындар мен Қазақ политехникалық институты студенттік құрылыс отрядтарының мүшелері болды.
Ансамбль аты оны ұйымдастырушылар есімдерінің алғашқы буындарынан («Дос» - Досым Сүлеев, «Мұ» - Мұрат Құсайынов, «Қа» - Қамит Санбаев және «Сан» - Саня, Александр Литвинов) құралған. Оны құрылыс отрядындағы Венгриядан келген студенттердің жетекшісі Янош Карпоти ұсынған. Кейін ансамбль құрамына М. Молдабеков, Қ. Әжібаева, Ш. Омаров, Б. Жұмаділов, Н. Құсайыновтар қосылды. Олардың репертуарында электронды музыкалық аспаптар сүйемелімен орындалатын «Назқоңыр», «Ахау, бикем», «Он алты қыз», «Сұлу қыз», «Құдаша», т.б. қазақтың халық әндері, халық және қазіргі қазақ композиторларының, сондай-ақ ансамбль мүшелерінің шығармалары болды.
«Дос-Мұқасан» дәстүрлі фольклорлық-музыкалық туындыларды өз кезеңіндегі эстрадалық музыка мәнеріне сай өңдеп, құлпырта орындаған. Бұл сипат, әсіресе «Жерұйық» рок-операсы, «Дала және ғарыш» сияқты күрделі шығармалардан анық байқалады. Ансамбль Ташкент қаласында өткен Бүкілодақтық «Халықтар достығы» фестивалінің, Минскіде өткен кәсіби орындаушылар байқауының, сонымен қатар Берлинде, Мәскеуде өткен Жастар мен студенттердің халықаралық фестивальдарының лауреаты атанған. Қазақстан комсомол сыйлығын иеленген.
1967 жылы Болат Ғазизұлы Аюханов Қазақстан өнері мен мәдениетінің тарихында алғашқы «Алматының жас балеті» хореографиялық миниатюрасының негізін қалап, оның жетекшісі, орындаушысы және концертмейстері атанды.
1991 жылы Көкшетау қаласындағы «Көкшетау» сарайы алаңында орналасқан әнші-ақын Біржан сал ескерткішінің жанына Ақан серіге арналған ескерткіш қойылды. Ақан Сері (1843-1913) – қазақ халқының көрнекті ақыны, композиторы.
2003 жылы Қарашығанақ кенішінде Каспий құбыр желісі консорциумы (КТК) құбырлары арқылы бірінші мұнай жіберіле бастады. Осыған орай, салтанатты шара өтіп, оған Президент қатысты.
2008 жылы Петропавлда «Абылай хан резиденциясы» музей кешені мен оның атқа мініп тұрғаны бейнеленген ескерткіші ашылды. Қоладан құйылған Абылай хан ескерткіші Жезқазған қаласындағы қалалық әкімдік ғимаратының алдына да орнатылды.
2013 жылы Алматы қаласындағы АҚШ-тың бас консулдығы ҚР азаматтарына Америкаға баруға бес жыл мерзімге жарамды виза берді. Қазақстан – аталған визаны алу келісіміне қол жеткізген Орталық Азия өңіріндегі алғашқы мемлекет болды.
2015 жылы Татарстан астанасы – Қазанда Еуразияның жергілікті билік өкілдерінің қатысуымен «Жаһандық дамуға арналған жергілікті шешімдер: Еуразиялық интеграциямен бетпе-бет» тақырыбында конгресс өтті. Оған Ресейдің 100-ден астам қалаларының және жақын шетел шаһарларының басшылары қатысты. Конгресс аясында Еуразия қалаларының халықаралық белсенділігінің алғашқы рейтингі жасалды. Астана жалпы рейтингтің жеңімпазы атанды.
2018 жылы қазақстандық дәрігерлер әлемде алғаш рет жасанды жүрекпен жүрген науқасқа донор жүрегін қойды. 2017 жылдың желтоқсанында 60 жастағы Құнанбай Абыраевқа алдымен толығымен жасанды жүрек салынды. Араға тоғыз ай салып, донор табылды. Пациенттің өзі де донорлық жүрекке дайын болып шықты. Осылайша, Ұлттық ғылыми кардиоxирургия орталығының мамандары әлем бойынша алғаш рет бір адамға алдымен жасанды жүректі салды, артынан оны донорлық жүрекпен ауыстырды.
2019 жылы Павлодар облысының Май ауданында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жер» арнайы жобасы аясында XVIII ғасырдағы шайқас орнын іздеу бойынша археологиялық қазба жұмыстары басталды.
Нысан қола дәуіріне және ерте темір дәуіріне жатады. Ақшиман ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 10 шақырым жерде, Қалмаққырылған тауларының батыс беткейлерінде орналасқан.
Жобаның мақсаты – Қалмаққырылған тауларының монументалды ескерткіштерін, өңірдің материалдық және рухани мұрасын, Қалмаққырылған шайқасының тарихын, оның қатысушыларын, Қалмаққырылған шайқасының оқиғалары мен сипатын кешенді зерттеу, қазақтардың жоңғар басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күресіндегі осы шайқастың рөлін анықтау.
2022 жылы Абай облысында ақын, Қазақ КСР-не еңбегі сіңген өнер қайраткері Нұрлыбек Баймұратовқа ескерткіш орнатылды. Суырып салма ақын, Қазақ КСР-на еңбегі сіңген өнер қайраткері Нұрлыбек Баймұратұлы Бесқарағай ауданында дүниеге келді. 1957 жылы оның көптеген өлеңдері мен әндері енген жинақ жарық көрді.
2024 жылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ЕО Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғарғы өкілі – Еуропалық комиссияның вице-президенті Жозеп Боррельмен кездесу өткізді. Қазақстан мен Еуропалық Одақ өзара сенім, құрмет және ортақ басымдықтарға негізделген берік қарым-қатынастарды дәйекті түрде дамытып жатыр.
2024 жылы ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен өткен Инвестицияларды тарту жөніндегі кеңестің кезекті отырысында Астана қаласының Инвестициялық бағдарламасы бекітіліп, оның аясында қажетті негізгі салалар мен жобалар таныстырылды. Бағдарлама 17 мамырда бекітілген Өңірлердің инвестициялық бағдарламасы механизмінің логикалық жалғасы болды, ол инвестицияларға «тапсырыс беру» үлгісіне көшуді көздейді. Бұл модельді жүзеге асыру үшін Астана пилоттық аймақ ретінде таңдалды.
2024 жылы Семейде ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлерінің құрметіне құрылған бірегей орын – құтқарушылар саябағы ашылды. Саябақта өз ісіне жанқиярлық пен адалдық танытқан батырларға арналған композиция қойылған. Саябақтың іргесінде орналасқан көпқабатты үйдің қасбетінде түрлі-түсті мурал бар.
2025 жылы Нью-Йорк қаласындағы «Линкольн орталығының» кино орталығында қазақстандық режиссер Ардақ Әмірқұловтың 1991 жылы түсірілген «Отырардың күйреуі» тарихи фильмі көрсетілді. Фильм World Cinema Project бағдарламасының аясында 4K қалпына келтіруден өтті.
2025 жылы Қазақстанда Ұлттық ауыл шаруашылығы санағы басталды. Санақ БҰҰ Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (FAO) 10-шы Дүниежүзілік ауыл шаруашылығы санағы бағдарламасының (ДАА) бөлігі ретінде жүргізілді. Санақ науқаны 300 мыңнан астам ауыл шаруашылығы кәсіпорны мен шамамен 2 млн үй шаруашылығын қамтыды. Бұл маңызды мемлекеттік шара елдің ауыл шаруашылығы секторының жағдайы туралы дәл және өзекті ақпарат жинауға мүмкіндік берді.
2025 жылы америкалық әнші Дженнифер Лопес елорданың «Астана Арена» стадионында өнер көрсетті. Поп әнші бұл шоуды өзінің Up All Night әлемдік туры аясында ұсынды. Джей Ло Қазақстанға алғаш рет келіп, жанкүйерлерін хиттерімен, бишілерімен және түпнұсқа хореографиясымен қуантты. Іс-шара ұйымдастырушылары ыңғайлы шаттлдар, тұрақ және ойластырылған логистикамен қамтамасыз етті.