10 күн үйінді астында: Непалда екі адам тірі құтқарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Непалда жойқын су тасқыны болғаннан кейін 10 күн өткен соң құтқарушылар үйінді астынан екі адамды тірі тапты. Олардың бірі – үйінді астында қалған әйел болса, екіншісі – су электр станциясының тоннелінде болған Қытай азаматы. Бұл туралы BILD агенттігі жазды.
Шамамен 60 жастағы әйел Катманду маңындағы Нувакот ауданында қираған үйдің астынан табылды. Құтқарушылар оны үйінді астынан шығарып, тікұшақпен ауруханаға жеткізді.
Ал непалдық әскери қызметкерлер мен Оңтүстік Кореядан келген құтқарушылар бірлесіп, Upper Trishuli су электр станциясының тоннельдер жүйесінен Қытай азаматын тапты. Мамандар зардап шеккен адамға жету үшін тоннельдің ішіне шамамен 225 метр кірген. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, кейін тікұшақпен қауіпсіз жерге эвакуацияланды.
Бұған дейін, бір күн бұрын, Trishuli су электр станциясының тоннелінен тағы екі непалдық жұмысшы тірі құтқарылған еді. Осылайша, соңғы екі күнде құтқарушылар үйінділер мен тоннельдерден төрт адамды тірі тапты.
Билік басқа да тоннельдерде аман қалған адамдар болуы мүмкін деген үмітте. Қазіргі таңда 12 гидроэнергетикалық нысанда жұмыс істеген шамамен 900 адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Олардың 500-ге жуығы жер астында қалуы мүмкін.
Су тасқыны 26 тамызда Непал мен оған іргелес Тибет аумағында болды. Алдын ала болжам бойынша, апатқа мұздықтың опырылуы себеп болуы мүмкін.
Непалда қаза тапқаны расталған адамдардың саны 1344-ке жетті, ал 4900-ға жуық адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында. Тибетте 31 адамның қаза болғаны және 531 адамның жоғалғаны хабарланды.