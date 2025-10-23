10 жасар қыздың зорлануы: Ирландияда наразылық акциялары әлі жалғасып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ирландия астанасы Дублинде антимигранттық сипаттағы тәртіпсіздіктер басылар емес. Соның салдарынан 20-дан астам адам ұсталды, деп хабарлайды ВВС.
Сәрсенбі кешінде босқын мәртебесін іздеп жүргендер тұрып жатқан қонақүйдің маңына наразылық білдірушілер — негізінен жасөспірімдер мен жастар жиналған.
Олар полицейлерге бөтелке мен фейерверк лақтырған, кейін жол мен трамвай аялдамасындағы тас төсеніштерді бұзып алып, сонымен шабуыл жасаған.
Полиция наразылық білдірушілердің көптеп жиналуына жол бермеуге тырысқан. Салдарынан екі қызметкер жарақат алды.
Құқық қорғау органдары су атқыш көлік дайындағанымен, оның керегі болмады.
Барлығы 23 адам ұсталды. Алдағы күндері оларға қоғамдық тәртіпті бұзу бойынша айып тағылмақ.
Бұған дейін, сейсенбі күні сол қонақүйдің жанында 2 мыңға жуық адам бейбіт түрде наразылыққа шыққан еді. Алайда көп ұзамай бетперде киген адамдар бөтелке мен тас лақтыра бастап, полиция көлігін өртеп жіберген.
Оқиға кезінде алты адам ұсталып, бір әйел полиция қызметкері аяғынан жарақат алды.
Наразылыққа не түрткі болды
Тәртіпсіздіктерге 10 жастағы қыз балаға сексуалдық сипаттағы зорлық жасалды деген хабар себеп болған. Оқиға босқындар тұрып жатқан қонақүй маңында болған көрінеді. Полиция күдіктіні ұстаған.
26 жастағы ер адамға айып тағылды. Ол туралы көп мәлімет жоқ: сотта тек оның жұмыс істемейтіні және адвокаты араб тілінен аудармашы сұрағаны айтылды.
Ирландия полициясы – Гарда комиссары Джастин Келли тәртіпсіздіктерді «мүлдем қабылдауға болмайтын әрекет» деп атады. Құқық қорғаушылардың болжамынша, наразылықтар алдын ала онлайн түрде ұйымдастырылған.
Айта кетейік, 2025 жылдың маусымында Солтүстік Ирландияда да осындай оқиға болған. Ол кезде Баллимина қаласында жасөспірім қызға жасалған зорлыққа байланысты бейбіт шеру бірнеше күнге созылған тәртіпсіздікке ұласқан.
Бұған дейін Италияда 2 миллионнан астам адамның қатысуымен жаппай ереуілдер өткен еді.