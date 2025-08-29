100 бюджеттік жоба цифрлық теңгемен іске асырылады – ҰБ төрағасы
АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы уақытта 100 бюджеттік жоба цифрлық теңгемен іске асырылады. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
- Цифрлық теңге жайлы бірнеше рет айттық. Жалпы, цифрлық теңгені күнделікті қолданыста көретін боламыз. Бірақ, бірінші бағыт – Үкіметтің, мемлекеттің қаражатын жемқорлықсыз, таза, ашық түрде пайдалану. Сол бағытта 270 млрд цифрлық теңге шығардық. Мысалы, Ұлттық қордың қаражаты есебінен іске асқан «Достық-Мойынты», «Талдықорған-Үшарал» жобалары цифрлық теңгемен қаржыландырылды. Цифрлық теңгені қолданудың ең басты бағыты – бұл мемлекеттік қаражатты дұрыс пайдалану, - деді ол Ұлттық банкте өткен брифингте.
Оның атап өтуінше, алдағы уақытта кем дегенде 100 бюджеттік жобаны цифрлық теңгемен қаржыландыруға қатысты Үкіметпен келісім бар.
- Жеке жұмыс тобын құрдық. Ұлттық банк тарапынан мен, ал Үкімет тарапынан Серік Жұманғарин (Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі) басқарады. 100 жобаны цифрлық теңгемен іске асырамыз, - деді Тимур Сүлейменов.
Бұған дейін Қазақстан қор биржасында цифрлық теңге қолданылуы мүмкін екенін жазған едік.