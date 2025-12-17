09:43, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5
11 айда Ұлттық қордан 7,8 млрд теңге трансферт алынды
АСТАНА. KAZINFORM – :кімет отырысында Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Ұлттық қордан қанша қаражат алынғанын айтты.
- Қаңтар-қарашада бюджеттік трансферттер аясында Ұлттық қордан 7,8 млрд доллар, ал алтын сатып алуды теңестіру 6,4 млрд доллар болды. Қабылдаған шаралардың нәтижесінде валюта нарығында теңгерім сақталды, - деді Ұлттық банк басшысы.
Сондай-ақ, ол ағымдағы шот тапшылығы былтырғы 9 айдағы -4 млрд АҚШ долларынан биыл -7 млрд долларға дейін ұлғайғанын айтты.
- Бұл негізінен сауда балансы профицитінің қысқаруымен байланысты, - деді Тимур Сүлейменов.
Айта кетейік, бүгін Үкіметте 11 айдың әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы қаралып жатыр.