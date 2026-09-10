11 қыркүйекте Қазақстанда ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — 11 қыркүйекте елдің 17 облысында, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктер жаңбыр, найзағай, бұршақ, қатты жел, тұман, шаңды дауыл және 36 градусқа дейінгі ыстық болатынын болжап отыр.
Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жауып, қатты жел соғады. Сондай-ақ шаңды дауыл болжанады. Облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Көкшетауда күндіз жел 15–18 м/с-қа дейін күшейеді. Өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Қарағанды облысының батысында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауып, қатты жел соғады. Облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады, облыстың батысында өрт қаупі төтенше деңгейде болады.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі. Батысында, солтүстігінде және шығысында желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Жезқазғанда таңертең және күндіз кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ жауады. Өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жауып, қатты жел соғады. Түнде және таңертең батысында тұман түсуі мүмкін.
Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде және шығысында оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 25 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Оңтүстігінде, шығысында және батысында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Петропавлда күндіз жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Қостанай облысында жаңбыр жауады, батысында, солтүстігінде және шығысында қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстігі мен шығысында тұман болжанады. Қостанайда таңертең және күндіз жаңбыр жауады, кей уақытта жаңбыр қатты болады. Облыстың солтүстік-батысында өрт қаупі жоғары деңгейде, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және орталығында төтенше деңгейде сақталады.
Ақтөбе облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, оңтүстігі мен орталығында кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Түнде және таңертең батысы мен солтүстігінде тұман болжанады. Күндіз оңтүстігі мен шығысында желдің екпіні 15–18 м/с-қа жетеді. Ақтөбеде кей уақытта жаңбыр жауып, күндіз найзағай ойнайды, түнде және таңертең тұман түседі.
Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Күндіз батысы мен солтүстігінде қатты жаңбыр жауып, бұршақ жауады. Солтүстігі мен орталығында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Қызылордада да жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыста өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз солтүстігінде шаңды дауыл болуы мүмкін. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Шымкентте күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Жамбыл облысының таулы аудандарында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында және таулы аудандарында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Таразда күндіз желдің екпіні де 15–20 м/с-қа жетеді. Өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Атырау облысының солтүстігі мен шығысында түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, түнде және таңертең тұман түседі. Облыстың шығысы мен оңтүстігінде өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады. Атырауда да өрт қаупі төтенше деңгейде болады.
Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз шығысы мен оңтүстігінде жел 15–18 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың солтүстігі мен орталығында өрт қаупі жоғары деңгейде, солтүстік-шығысында төтенше деңгейде сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күндіз оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Батысы мен солтүстік-батысында өрт қаупі жоғары деңгейде, оңтүстік-шығысында да өрт қаупі сақталады. Өскеменде де бірінші дәрежелі қолайсыз метеорологиялық жағдай туралы ескерту күшінде қалады.
Абай облысының оңтүстігінде, шығысында және орталығында таңертең және күндіз оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Шығысында өрт қаупі жоғары деңгейде болады, солтүстік-батысы мен оңтүстігінде өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының батысы мен оңтүстігінде күндіз жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Орталығында, солтүстігінде, батысында және оңтүстігінде өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады. Павлодарда да өрт қаупі жоғары деңгейде болады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-шығысында түнде және таңертең тұман түседі. Оралда да түнде және таңертең тұман болжанады.
Алматы облысының шығысы мен таулы аудандарында күндіз желдің екпіні 18 м/с-қа жетеді. Күндіз ауа температурасы 35–36 градусқа дейін көтеріледі. Қонаевта 35 градусқа дейін ыстық болады. Облыстың орталығында, батысы мен шығысында өрт қаупі төтенше деңгейде, солтүстігінде жоғары деңгейде сақталады.
Алматыда өрт қаупі жоғары деңгейде болады.
Жетісу облысында Талдықорғанда күндіз 35–36 градусқа дейін қатты ыстық болады.
Астанада 11 қыркүйек күні күндіз оңтүстік-шығыстан жел соғып, оның екпіні 15–18 м/с-қа жетеді. Қалада өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.