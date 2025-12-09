111 мыңнан аса жағдай: Қарағандыда ЖРВИ мен тұмау әлі жаппай тіркеліп жатыр
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қарағанды облысында ЖРВИ бойынша сырқаттанушылық деңгейі маусым басталғалы 111 мыңнан асты. Сонымен қатар зертханаларда маусымдық тұмау штаммдарының айналымы анықталып отыр, олардың басым бөлігі А (H3N2) түріне жатады.
1 қазаннан 8 желтоқсанға дейін аймақта ЖРВИ-дің 111 086 жағдайы тіркелді, олардың 59%-ы — 14 жасқа дейінгі балалар. Дәрігерлердің айтуынша, дәл осы балалар ұжымдары респираторлық инфекцияларға ең осал топ болып қалып отыр.
Зертханалық түрде 89 жағдай тұмау ретінде расталды:
тұмау А (H3N2) — 88 жағдай (98,8%),
тұмау А (H1N1) — 1 жағдай (1,2%).
Науқастардың 76%-ы — балалар, олардың ешқайсысы екпе алмаған.
Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Юрий Залыгин анықталған вирус түрлерінің бұрыннан айналымда жүрген штаммдар екенін атап өтті.
— Біз маусымдық тұмауды тіркеп отырмыз. Оның белгілері клиникалық тұрғыдан толық сәйкес келеді: температураның көтерілуі, қалтырау, бас және бұлшықет ауруы. Жаңа штаммдар анықталған жоқ, алайда екпе алмаған балалар арасындағы жоғары сырқаттанушылық вакцинацияның маңыздылығын көрсетеді, — деді ол.
Тұмаудан бөлек, облыста өзге респираторлық вирус түрлері де белсенді таралып жатыр. Зерттелген 685 үлгінің ішінде 37%-ы оң нәтиже көрсеткен. Ең жиі анықталғандары:
— риновирус — 41%,
— парагрипп — 23%,
— боковирус — 15%,
— аденовирус — 9,7%,
— РС-вирус — 1,5%,
сондай-ақ басқа да қоздырғыштар.
ДДСҰ болжамы бойынша, биылғы маусымда A (H1N1), A (H3N2) және B штаммдары өзекті болып қала береді және олардың барлығы тұмауға қарсы вакцинаның құрамына енгізілген. Бүгінгі күні облыс бойынша 176 014 тұрғын вакцина алды.
Эпидемиологиялық жағдай білім беру ұйымдарына да әсер етіп келеді. 8 желтоқсандағы мәлімет бойынша, 23 мектепте және 63 сыныпта шекті деңгейден 30% жоғары сырқаттанушылық тіркелген. 899 оқушы қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.
Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті мониторинг жүргізуді жалғастырып, тұрғындарға профилактика шараларын сақтау қажеттігін еске салады:
— адамдар көп жиналатын орындарда ұзақ болмау;
— тұмау белгілері бар адамдармен тікелей қарым-қатынасты шектеу;
— қолды жиі жуу және антисептиктерді пайдалану;
— үй-жайды жүйелі түрде желдету және ылғалды тазалау;
— С дәруменіне бай тағамдарды тұтыну;
— алғашқы белгілер байқалғанда өз бетінше емделмей, дәрігерге жүгіну.
Мамандар қарапайым профилактикалық ережелерді сақтау ЖРВИ мен тұмаудың таралу қаупін төмендетуге көмектесетінін атап өтеді.
Еске салайық, ЖРВИ мен тұмау жағдайларының өсуіне байланысты Қарағанды облысында 235 сынып қашықтан оқытуға ауыстырылды.