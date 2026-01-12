12 қаңтар. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 12 қаңтарға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1955 жылы Қазақстан аумағында, Төретам кентіне жақын жерде әлемдегі тұңғыш және ең ірі ғарыш айлағы — Байқоңыр кентінің құрылысы басталды. 1969 жылы оған қала статусы берілді. КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстан Республикасының иелігіне өткен, қазіргі кезде оны Ресей Федерациясы 2050 жылға дейін жалға алды.
1990 жылы Қазақстан мұсылмандарының I құрылтайында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрылды. Төрағасы — Бас мүфти. Басқарма құрамында кеңесшілер алқасы, Қамқоршылық кеңес, Төралқа; Дін істері, Шариғат және мешіттер жөніндегі бөлімдері бар. Басқарма жанынан «Мұнара» газеті мен «Иман» журналы, «Munara TV» телеарнасы хабар таратады.
1993 жылы дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету және әлеуметтік-экономикалық реформаларды тереңдету және оны нормативтік-әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеуді қамтамасыз ету мақсатында Қазақстандағы экономикалық өзгерістер жөніндегі Ұлттық кеңес құрылды.
1995 жылы Президент Жарлығымен қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіровке, Талғат Мұсабаевқа «Халық Қаһарманы» атағы беріліп, жоғары ерекшелік белгісі — «Алтын Жұлдыз» тапсырылды.
2002 жылы Алматыда қоғам және мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың мұражай үйі ашылды.
2006 жылы Қостанайда «Қазақ Тұлпары» атты республикалық мемлекеттік кәсіпорынның құрамынан жылқылардың генетикасын зерттейтін еліміздегі алғашқы зертхана ашылды. Зертхана асыл тұқымды жылқылардың жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді.
Кәсіпорын жылқылардың жаңа тұқымын жасап шығарумен шұғылданады. Жаңа тұқымның арғы тегін зерттеу селекцияны жылдамдатуға көмектеседі. Осы бағыттағы жұмыс елдің экономикасына және Дүниежүзілік сауда ұйымының талаптарына сәйкес белгілердің бірі болды.
2009 жылы Астанада балалардың жеке қызығушылықтары мен қабілеттерін ескере отырып, білім беру бағдарламаларының кең спектрін ұсынатын тұңғыш Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Зияткерлік мектебі ашылды.
Бұл мектепте цифрлы техникамен жарақтанған 24 смарт-сынып, 14 интерактивті пәндік кабинет, 4 физика, 6 мультимедиа кабинеті бар. Әрбiр оқушы интернетке шығатын дербес ноутбукпен қамтамасыз етілген.
2011 жылы Азия Олимпиадалық кеңесінің штаб-пәтері орналасқан Әл-Кувейтте VII қысқы Азия ойындарының алауы қазақстандық делегацияға салтанатты түрде табыс етілді.
2012 жылы Түркияның Адана қаласында Қазақстанның құрметті консулдығы ашылды. Қазақстанның Аданадағы консулы ретінде белгілі бизнесмен, «Кулак иншаат» корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Таркан Кулак тағайындалды.
Ашылу рәсімінен кейін қонақтар Қазақстан жайлы сыр шертетін фотокөрмені тамашалады. Қатысушылардың барлығына Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігі түрік тілінде шығарған Қазақстан туралы кітап сыйға тартылды.
2015 жылы Талғат Мұсабаевтың ғарышқа ұшқанына 20 жыл толуына және Қазақстан ғарыш байланысының 10 жылдығына арналған пошта маркалары айналымға шығарылды. Үш рет ғарышқа ұшқан ғарышкер Талғат Мұсабаевтың бейнесі түсірілген мерейтойлық марка 25 000 данамен шығарылды.
2020 жылы Димаш Құдайберген JSTYLE 2019 байқауында «Жылдың үздік әншісі» дипломына ие болды. JSTYLE Exquisite Annual Awards 2019 — Азия елдерінің ең әдемі модельдері мен өнер қайраткерлерін марапаттау рәсімі. Ол Қытайдың Шаньси провинциясының Пинъяо қаласында өтті.
2021 жылы Ақтөбедегі Халықаралық әуежайға Әлия Молдағұлованың есімі берілді.
2021 жылы қазақстандық Зара Дәркен 14 жасқа дейінгі ойыншылар арасында Еуропа теннис федерациясының юниорлық рейтингінде үздік 30 теннисші қатарына кірді.
Зара Дәркен — аталған рейтингідегі ең жас теннисшілердің бірі. Ол Ақтөбе қаласындағы Теннис орталығында тәрбиеленген.
2022 жылы Семей ядролық полигоны туралы тарихи сериал Мәскеудегі Ресей халықаралық кинофестивалінде 2022 жылғы «Үздік шағын телехикая» номинациясын жеңіп алды.
«Полигон» фильмін қазақстандық кинорежиссер Ахат Ибраев түсірген. Саяси детектив Семей ядролық полигонының жабылу оқиғасын ашады. Оқиға 1980 жылдардың соңында орын алады. Сериалдың басты рөлдерін танымал актерлер: Азамат Сатыбалды, Ерлан Біләл, Жандарбек Садырбаев, Сергей Матвеев, Денис Анников сомдады.
2022 жылы Италияда өткен халықаралық өнер фестивалінде Қарақия ауданының тұрғыны, Жетібай ауылындағы Өскінбай Қалманбетұлы атындағы балалар өнер мектебінің мұғалімі Жадыра Әменова «Жетіген» фольклорлық аспап номинациясы бойынша бас жүлдені жеңіп алды.
2024 жылы 2018 жылдың 1 қаңтарынан кейін зейнеткерлік демалысқа шыққан зейнеткерлерге БЗЖҚ-дан төленетін төлемдер 5%-ға өсті.
2025 жылы Ақмола облысында әмбебап құтқару бөлімшесі іске қосылды. Оның ашылуына ҚР Төтенше жағдайлар министрі генерал-майор Шыңғыс Арынов қатысты. Жаңа мамандандырылған бөлімше Ақмола облысының Бұланды ауданының Макинск қаласында Қазақстанның құтқару қызметтері жүйесін жаңғырту аясында ашылды. Ол өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлерінің функцияларын біріктіреді.