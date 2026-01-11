16:49, 11 Қаңтар 2026 | GMT +5
12 қаңтарда ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 12 қаңтарға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райына болжам ұсынды.
Алдағы дүйсенбіде еліміздің көп аймағында жауын-шашын болады деп күтіліп отыр.
– Қазақстанның көптеген аймағында батыс циклондары мен оларға байланысты атмосфералық фронттардың әсерінен жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран және көктайғақ күтіледі, - делінген «Қазгидромет» хабарламасында.
Айта кетейік, республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді.
