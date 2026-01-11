KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:49, 11 Қаңтар 2026 | GMT +5

    12 қаңтарда ауа райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 12 қаңтарға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райына болжам ұсынды. 

    12 қаңтарда ауа райы қандай болады
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Алдағы дүйсенбіде еліміздің көп аймағында жауын-шашын болады деп күтіліп отыр. 

    – Қазақстанның көптеген аймағында батыс циклондары мен оларға байланысты атмосфералық фронттардың әсерінен жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран және көктайғақ күтіледі, - делінген «Қазгидромет» хабарламасында.

    Айта кетейік, республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. 

    Бұдан бұрын 11 қаңтарда елдегі қай жолдар жабық тұрғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Көктайғақ Қазгидромет Ауа райы Қар Жауын-шашын
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар