13 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 13 тамыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
85 жыл бұрын (1941) белгілі филолог-ғалым, қазақ тілін дамытуға белсене араласқан қоғам қайраткері, Мемлекеттік тілді дамыту қоры Қамқоршылық кеңесінің мүшесі, «Қазақ тілі», «Қазақстан мұсылман әйелдері», «Адам құқығын қорғау» қоғамдарының қатысушысы Асылы Әлиқызы ОСМАН дүниеге келді.
Грузияда туған. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын, ҚазССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының аспирантурасын бітірген.
1969-1993 жылдары ҚазССР Ғылым Академиясы Тіл білімі институтының аспиранты, кіші, аға ғылыми қызметкері. 1993-1997 жылдары ҚР Тіл комитетінің, ҚР ұлт саясаты жөніндегі мемлекеттік комитетінің бөлім бастығы, басқарма бастығы. «Тұран» Әзербайжан мәдени орталығының вице-президенті болды. 1997 жылдан бері зейнет демалысында.
Алматы облысы әзербайжан этно-мәдени орталығының төрайымы, «Мемлекеттік тілге – құрмет» бірлестігінің жетекшісі, қазақ тіліндегі көптеген ғылыми кітаптар мен сөздіктердің авторы. Баспасөзде 200-ден астам ғылыми және аударма мақалалары жарық көрді. «Синонимдік етістіктердің семантикалық-стилистикалық қызметі» (1991), «Қазақша-түрікше-орысша сөз тіркесі» (1994), т.б кітаптардың авторы.
«Парасат», екінші дәрежелі «Достық» ордендерімен, Бауыржан Момышұлы атындағы «Намыс», «Тіл жанашыры», «Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері», «Белсенді қызметі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008) медальдарымен марапатталған.