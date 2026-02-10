KZ
    13 жыл бұрын жасалған кісі өлтіру ісі бойынша тергеу аяқталды

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Түркістан облысы прокуратурасының сотқа дейінгі тергеп-тексеру басқармасының арнайы прокурорлары 13 жыл бұрын жасалған кісі өлтіру дерегі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.

    Бас прокуратура
    Фото: Бас прокуратура

    Тергеу материалдарына сәйкес, 2012 жылғы 12 қазанда Сайрам ауданында алты адам жәбірленушіні ұрып-соғып, кейін оны Шымкент қаласындағы жалдамалы пәтерге алып келген.

    Алты күдіктіге қатысты сотпен күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды.

    Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданды.

    – ҚР Конституциясына сәйкес ешкімнің адамды өмірінен өз бетінше айыруға құқығы жоқ. Барлығы заң мен сот алдында тең, – деп мәлімдеді Түркістан облысының прокуратурасы.

    Айта кетейік, Шымкентте полиция сталкингтің екі дерегін әшкереледі.

