13,5 млрд теңге тиімсіз жұмсалған: Электрондық қаржы орталығына жүргізілген аудит аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — «Электрондық қаржы орталығы» қызметіне жүргізілген мемлекеттік аудит аяқталды. Тексеру барысында мемлекеттік қаржы саласындағы ақпараттық жүйелерді дамыту және сүйемелдеу бойынша жұмыс бағаланды.
Жоғары аудиторлық палата жүргізген аудит барысында назар аударуды және оларды жою бойынша шаралар қабылдауды талап ететін бірқатар кемшілік анықталды.
— Мәселен, стратегиялық басқаруда олқылықтар бар: 2023-2024 жылдардағы даму жоспарларының орындалуы туралы есептілік жоқ, жекелеген көрсеткіштер орындалмаған, ішкі аудит қызметінің іс-шаралары толық орындалмайды не мерзімі сақталмайды, — делінген Жоғары аудиторлық палата хабарламасында.
Бюджет процесінің интеграторы ретінде ЭҚО жұмысы қанағаттанарлық деп бағаланады, алайда ұйымның ішкі нормативтік құжаттары жаңартылмаған. Бұл жүргізілетін жұмыстың тиімділігін шектеуі мүмкін.
Қызметтер құнын есептеуде ЭҚО әртүрлі тәсілдерді қолданады. Аудиторлардың пікірінше, қате баға белгілеу тәуекелдерін азайту үшін баға сараптамасын жүргізу және жұмыс пен көрсетілетін қызметтерді бөлек есепке алуды қамтамасыз ету қажет.
— Тексеру барысында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесіне көп көңіл бөлінді. Сүйемелдеудегі, сенімгерлік басқарудағы ақпараттық жүйелер, сондай-ақ «Электрондық коммерциялық сатып алу» АЖ бойынша негізгі ақпараттық қауіпсіздік талаптары бұзылған, — делінген құжатта.
Кейбір ақпараттық жүйелер толыққанды жұмыс режимінде қолданылады, дегенмен олар ресми түрде әлі де тәжірибелік жұмыс сатысында.
Сонымен қатар бірқатар қолданыстағы цифрлық жүйенің жұмысына рұқсатсыз араласу мүмкіндігі бар. Аудит барысында «Электрондық мемлекеттік сатып алу» ақпараттық жүйесіне техникалық өзгерістер енгізудің 600-ден астам жағдайы анықталды. Мысалы, тәжірибе мен рұқсат құжаттарын тексеруді өшіретін өзгерістер енгізілген. ЭҚО-ның осы бағыттағы тәсілдері бақылауды жетілдіруді және күшейтуді талап етеді.
— Жалпы аудит қорытындысы бойынша 566 млн теңгеге қаржылық бұзушылық анықталды. Қаражатты тиімсіз жоспарлау және пайдалану 13,5 млрд теңге болды. Жоғары аудиторлық палата анықталған мәселелер бойынша қажетті ұсынымдар мен тапсырмалар берді. Олардың орындалуы бақылауда болады, — делінген хабарламада.
Айта кетелік аудитік тексерістен кейін әлеуметтік төлемдер жүйесінде 216 млрд теңге орынсыз жұмсалғаны анықталған еді.