    19:11, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    14 ақылы учаскеде төлемақы уақытша қалай қайта есептеледі

    АСТАНА. KAZINFORM – 29 қаңтардан бастап республикалық маңызы бар 14 ақылы жол учаскесінде төлемақы есептеу тәртібі жаңарды. 

    ақылы жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Енді жолда ақауы анықталған бөліктер уақытша түрде ақылы қашықтықтан алынып тасталады.

    Соның нәтижесінде жүргізуші төлейтін сома төмендейді.

    — Ақы тек талапқа сай, қауіпсіз жол бөлігі үшін ғана алынады. Ал ақауы бар тұстар толық қалпына келтірілгенге дейін тарифке кірмейді, — делінген ҚазАвтоЖол хабарламасында.

    Жүргізушіге қалай әсер етеді?

    Жолдың өзі ақылы болып қала береді, бірақ төлем мөлшері аздау есептеледі.

    — Ешқайда барып, өтініш жазудың қажеті жоқ. Төлем жүйесі бәрін автоматты түрде жүргізеді, ақауы бар бөліктерді өзі есептен шығарып, төлемді жаңаша шығарады, — делінген хабарламада.

    Демек жүргізуші бұрынғыдан аз төлейді.

    Мысалы үшін Астана — Теміртау бағытында жеңіл көлік бұрын 410 теңге төлейтін. Ақаулы бөліктер уақытша есептен алынғаннан кейін төлем 360 теңге болады. Жүргізуші жолдың «қалыпты», талапқа сай бөлігі үшін ғана төлейді.

    — Тарифті осылайша уақытша өзгерту ақаулар толық жойылғанға дейін сақталады. Ал ақауларды жөндеу жұмыстары биыл жол-құрылыс маусымы басталысымен қолға алынады. Бұдан бөлек, жолдың жай-күйі үнемі бақылауда болады ақау байқалса, дер кезінде анықтап, жоюға мүмкіндік жасалады, — делінген ведомство хабарламасында.

    Төлем мөлшерлемелері қайта есептелетін 14 учаске:

    1. Көкшетау — Петропавл
    2. Павлодар — Семей — Қалбатау
    3. Павлодар — Омбы
    4. Астана — Теміртау
    5. Алматы — Қонаев
    6. Қонаев — Талдықорған
    7. Шымкент — Қызылорда
    8. Орал — Самара
    9. Орал — Саратов
    10. Астана — Павлодар
    11. Қызылорда — Арал
    12. Ақтөбе — Орынбор
    13. Қостанай — Троицк
    14. Тараз — Қайнар

    Айта кетелік биыл ақылы автожолдардан 72 млрд теңге түскен

