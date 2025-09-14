14 қыркүйектегі доллар, еуро және рубль бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматыдағы айырбас пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамы жарияланды.
Kurs.kz деректері бойынша, Алматыдағы орташа бағам:
* доллар: сатып алу — 540,70 теңге, сату — 542,78 теңге;
* еуро: сатып алу — 633,32 теңге, сату — 637,80 теңге;
* рубль: сатып алу — 6,36, сату — 6,49 теңге.
Астанада:
* доллар: сатып алу — 538,67 теңге, сату — 543,72 теңге;
* еуро: сатып алу — 629,73 теңге, сату — 637,77 теңге;
* рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,50 теңге.
Шымкентте:
* доллар: сатып алу — 540,02 теңге, сату — 543,02 теңге;
* еуро: сатып алу — 630,09 теңге, сату — 635,09 теңге;
* рубль: сатып алу — 6,37 теңге, сату — 6,46 теңге.
Бүгінгі ресми валюта бағамы: 1 доллар — 540,84 теңге, 1 еуро — 634,46 теңге, 1 рубль — 6,43 теңге.
Еске салайық, 12 қыркүйектегі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,76 теңгеге қымбаттап, 540,84 теңге болды.