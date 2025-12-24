14 жастағы Ахмади Мақанов Еуропада үздік ойыншы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — 14 жастағы Ахмади Мақанов 2025 жылдың қорытындысымен Еуропа теннис қауымдастығының (Tennis Europe Tour) «Үздік шетелдік ойыншы» атағына ие болды. А.Мақанов Еуропа одағына кірмейтін мемлекеттер арасынан үздік шықты.
Қазақстандық жас теннисші 2025 жылы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. Соның нәтижесінде 16 жасқа дейінгілер арасында Еуропа теннис қауымдастығы рейтингісінде жылды 24-орынмен түйіндеді.
Биылғы маусымда Ахмади Стокгольмде 14 жасқа дейінгілер арасында дәстүрлі түрде Tennis Europe супер санаты бойынша бойынша өтетін Король кубогында жекелей сында алдына жан салмады. Жұптық сында Авеню кубогы, Тим Эссон және Брселав Оупен жарыстарында чемпиондық атақты жеңіп алды. Сондай-ақ жекелей сында Tennis Europe додасында финалға дейін жетті. Оған қоса Майамиде өткен Eddie Herr International Junior Championship беделді жасөспірімдер турнирінің жартылай финалына шыққан алғашқы қазақстандық теннисші атанды.
Ақтөбе теннис мектебінің түлегі Ахмади Мақанов Team Kazakhstan академиясында тіркелген. Жеке бапкері — Павел Цой.
Аталған аталымды 2021 жылы қазақстандықтардан Зара Дәркен еншіледі. Бір жылдан кейін Заңғар Нұрланұлы дараланды. 2023 жылы Ева Корышева мен Даниэль Тазабековтің мерейі үстем болды. Ал өткен жыл соңында Аңсар Ниетқалиев марапатталды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын алғаш рет қазақ теннисшісінің Майами турнирінің жартылай финалына шыққанын жазған едік.