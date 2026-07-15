KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    15 шілдедегі валюта бағамы: доллар арзандады

    АСТАНА. KAZINFORM – 15 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ долларының бағамы төмендеді, деп хабарлайды Kurs.kz.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар 467,94 теңгеден сатып алынып, 474,86 теңгеден сатылып жатыр.

    Еуроның сатып алу бағамы – 532,87 теңге, сату бағамы – 542,87 теңге.

    Ресей рублі 5,65–5,95 теңге аралығында саудалануда.

    Алматыда долларды сатып алу бағамы – 469,16 теңге, сату бағамы – 471,98 теңге.

    Еуро 534,29–540,26 теңге аралығында саудалануда.

    Рубльдің бағамы – 5,74–5,89 теңге.

    Шымкентте доллар 469,43 теңгеден сатып алынып, 471,52 теңгеден сатылып жатыр.

    Еуроның бағамы 533,32–539,32 теңге аралығында болса, рубль 5,76–5,83 теңгеден айырбасталуда.

    Қазақстан Ұлттық банкінің 15 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес, 1 АҚШ доллары – 468,88 теңге, 1 еуро – 534,10 теңге, 1 Ресей рублі – 6,04 теңге.

    14 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 7,45 теңгеге төмендеп, 468,88 теңгені құрады.

    Доллар Теңге Қор рыногы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар