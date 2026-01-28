KZ
    18:44, 28 Қаңтар 2026

    16-18 ақпанда Қытаймен шекарадағы автомобиль өткізу пункттері жұмыс істемейді

    АСТАНА. KAZINFORM − ҚХР-да Көктемді мерекелеуге байланысты 16-18 ақпанда қазақстан-қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пунктері жұмыс істемейді. Бұл туралы 

    Қордай шекара бекеті
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше ҚХР-да Көктемді мерекелеуге байланысты 2026 жылғы 16-18 ақпанда қазақстан-қытай шекарасындағы автомобиль өткізу пунктерінде тұлғалардың, көлік құралдары мен жүктерді өткізу жүзеге асырылмайды.

    Қазақстан-қытай шекарасындағы теміржол өткізу пункттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.

    — Тасымалдаушылардан және барлық шекараны кесіп өтуге ниет білдірушілерді енгізілген шектеулерді ескере отырып, өз бағыттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — делінген хабарламада. 

    Айта кетелік мемлекеттік шекара белдеуіндегі 3 мыңнан аса телім жекенің қолында екенін жазған едік

