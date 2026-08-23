16 елден 2 мыңнан астам робот: Бейжіңде әлемдік ойындар басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Сенбі күні кешке Бейжіңде адам тәрізді роботтар арасындағы екінші Дүниежүзілік ойындардың ашылу салтанаты өтті. Оған 16 елден 666 команда және 2 056 робот қатысып жатыр, деп хабарлайды Синьхуа.
Бес күнге жоспарланған жарыс «Мұз лентасы» ұлттық конькимен жүгіру стадионында өтеді. Биылғы ойындар бағдарламасына 51 жарыс санаты енгізілген.
Ашылу салтанатына мыңға жуық гуманоид робот қатысып, осы саладағы технологиялық жетістіктерін және олардың өндірісте, күнделікті өмірде қолданылу мүмкіндіктерін көрсетті.
Биыл роботтардың мүмкіндіктерін көрсетуге арналған жарыстар имитациялық алаңдардан нақты нысандарға көшірілді. Атап айтқанда, роботтар зауыттарда, қонақүйлерде және арнайы жабдықталған үйлерде сынақтан өтеді. Осылайша адам тәрізді роботтарды жай ғана технологиялық демонстрация құралы емес, нақты жұмыс атқаратын жүйе ретінде дамытуға басымдық беріліп отыр.
Ойындарды Бейжің қаласының халық үкіметі, Қытай медиакорпорациясы (China Media Group), Дүниежүзілік робототехника саласындағы ынтымақтастық ұйымы және Азия-Тынық мұхиты аймағындағы робототехникадан әлем кубогының халықаралық кеңесі бірлесіп ұйымдастырды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жарыстар технология алмасуды, өнеркәсіптік ынтымақтастықты және физикалық ортада әрекет ететін жасанды интеллект технологияларын дамытуды көздейді.
Адам тәрізді роботтар арасындағы алғашқы осындай ойындар 2025 жылғы тамызда өтті. Оған 16 елден 280 команда және 500-ден астам гуманоид робот қатысты.
Бұдан бұрын Қытайда робот 100 метрге жүгіруден әлемдік рекорд жаңартқаны белгілі болды.