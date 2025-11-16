16 қараша. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 16 қараша күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
61 жыл бұрын (1964) Ұлытау облысы мәслихатының төрағасы Бауыржан Қабденұлы ШЫҢҒЫСОВ дүниеге келді.
Жезқазған қаласында туған. Қарағанды политехникалық институтын тау-кен машиналары мен кешендері мамандығы бойынша (1990), Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін «құқықтану» мамандығы бойынша (2000) бітірген.
Еңбек жолы: «Казцветметремонт» Жезқазған бөлімшесінің слесары; кеден органдарындағы жұмыс (1992-2006); «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС Экономикалық қауіпсіздік департаментінің директоры (2006); Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары, Сәтбаев және Жезқазған қалаларының әкімі; «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС жанындағы «АМАНАТ» партиясы Қарағанды филиалы төрағасының бірінші орынбасары; Қарағанды облыстық мәслихатының VI–VII шақырылымдарының депутаты, әлеуметтік-мәдени даму және әлеуметтік қорғау жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы (2016-2021).
50 жыл бұрын (1975) Ұлттық құрылтай мүшесі, «Ахыска» түрік этномәдени бірлестігінің басшысы Әскер Аллабердіұлы ПІРИЕВ дүниеге келді.
1995 жылы Шымкент энергетика және бизнес колледжінің «экономика және менеджмент» мамандығын, 2001 жылы «Тұран» университетінің халықаралық экономика және бизнес мамандығы бойынша, 2013 жылы Қазақ технология және бизнес университетін экономика ғылымдарының магистрі дәрежесімен тәмамдады.
Еңбек жолын 1995 жылы «МТК ХИЛАЛ» ЖШС-дан бастап, 1998-2003 жылдары «Ак-пласт инжиниринг» ЖШС бас директорының орынбасары, 2003-2011 жылдары «Әлем-Систем» ЖШС бас директоры қызметін атқарды. 2011 жылдан бері «Алуана» ЖШС директоры, «Тенгри» қонақүйінің директоры.
43 жыл бұрын (1982) ҚР Жоғары аудиторлық палатасы аппаратының басшысы Құндызбек Болатұлы ӘБДІРАСІЛОВ дүниеге келді.
Әулие ата университетін және Жамбыл гуманитарлық-техникалық университетін бітірген.
Еңбек жолы: 2005 жылы Жамбыл облысы, Байзақов ауданы бойынша Салық комитетінде штаттан тыс қызметкер, кейіннен салықтық тіркеу бөлімінің бас маманы болып жұмыс істеді. 2014-2018 жылдары «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ, ҚР Статистика агенттігінде, Ұлттық экономика министрлігінде түрлі қызметтерді атқарды. Еуразиялық экономикалық комиссияның Экономика және қаржы саясаты министрінің хатшылығын басқарды, Астана қаласы Статистика департаменті басшысының орынбасары, басшысы болды. Әртүрлі жылдары ҚР Қаржы министрінің, премьер-министр орынбасарының, премьер-министрдің кеңесшісі, ҚР премьер-министрі хатшылығының меңгерушісі қызметтерін атқарды.
2024 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
42 жыл бұрын (1983) Қазақстан Республикасы Ұлттық Сурдолимпиада комитетінің президенті, ҚР еңбек сіңірген спорт шебері, бокстан Олимпиада чемпионы Серік Жұманғалиұлы СӘПИЕВ дүниеге келді.
Қарағанды облысында туған. Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің дене шынықтыру және спорт, экономика факультеттерін бітірген.
2002-2004 жылдары ҚР Қарулы күштер қатарында әскери борышын өтеген. 2003-2009 жылдары Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университетінде дене шынықтыру оқытушысы және құқықтану мамандықтары бойынша білім алған. 2011-2014 жылдары тау-кен істерінің бакалавры мамандығы бойынша ҚарМТУ-ін бітірген. 2014-2016 жылдары Қазақ спорт және туризм академиясының академиялық педагогика ғылымының магистрі дәрежесін алды. 2014 жылы «Болашақ» бағдарламасы бойынша спорт менеджері мамандығын алды. 2004-2014 жылдары келісімшарт бойынша мерзімінен тыс әскери қызметте болды. 2010-2012 жылдары «Қазақстанның бокс федерациясы» ҚН ЗТБ-ның жаттықтырушы-оқытушысы, 2013-2014 жылдары «Қазақстанның бокс федерациясы» ҚН ЗТБ-ның спорт жөніндегі директоры, 2005-2013 жылдары бокс жөніндегі ҚР ұлттық командасының нұсқаушы-спортшысы, 2014-2017 жылдары «Astana Arlans» ЖШС бас директоры, 2017-2019 жылдары VI сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі болды. 2019-2021 жылдары ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы қызметін атқарды. ҚР Ұлттық Олимпиада комитетінің Паралимпиада спортын дамыту жөніндегі вице-президенті болды.
2025 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Парасат», «Отан» ордендерімен, «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» медальдарымен марапатталған.